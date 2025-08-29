Arena IT

NVIDIA a obținut încasări record de 46.7 miliarde de dolari în ultimul trimestru

Sursă foto: Tweaktown

Pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și a cererii crescute din partea mediului enterprise, încasările NVIDIA au continuat să crească și au ajuns la un nou nivel record. Conform rapoartelor financiare publicate recent, NVIDIA a înregistrat o cifră de afaceri de 46.7 miliarde de dolari în ultimul trimestru, cu aproximativ două miliarde mai mult decât în primul trimestru al anului și în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Segmentul consumer, adică cel al plăcilor video desktop, a avut o pondere nesemnificativă din totalul veniturilor, la această creștere semnificativă contribuind în principal GPU-urile Blackwell destinate inteligenței artificiale. În ceea ce privește perspectivele de viitor, NVIDIA se așteaptă să vândă și mai multe acceleratoare AI, iar pentru trimestrul viitor sunt estimate încasări de 54 miliarde de dolari. Având în vedere intrarea în fabricație a GPU-urilor GB200 și debutul serverelor AI GB300, acest ritm de creștere s-ar putea menține pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte.

Drept urmare, și investitorii sunt încrezători. Deși acțiunile NVIDIA nu s-au bucurat de o apreciere după publicarea rezultatelor financiare, acestea se tranzacționează în jurul valorii de 180 de dolari, fiind foarte aproape de maximul istoric.

