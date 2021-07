Samsung Galaxy S21 Ultra – asa arata un telefon complet in 2021

A trecut deja destul timp de cand S21 Ultra 5G a fost lansat. Ati vazut review-urile, ati vazut impresiile tuturor despre acest telefon. Totusi, acum la cateva luni bune de la lansare, vreau sa va vorbesc si eu putin despre el, mai ales ca il folosesc deja de ceva timp.

Din punctul meu de vedere, S21 Ultra 5G este cel mai complet telefon din 2021. Le are pe toate, exceleaza la toate capitolele si nu poate dezamagi. Sigur, tot timpul se va gasi cineva care sa critice si sa spuna ca nu are aia, nici aia, ca se putea mai bine pe partea cealalta si tot asa. Telefonul perfect nu exista.

Totusi, S21 Ultra 5G mi se pare ca le are pe toate si daca vrei un telefon care sa stie sa le faca pe toate atunci cred ca merita sa te uiti la acest model. Sa va spun de ce.

In primul rand are un procesor rapid. Fie ca alegi varianta cu SD888 sau cu Exynos 2100, ambele vor fi bune. Sigur, majoritatea ar alege varianta cu Snapdragon, insa aceea nu se vinde oficial la noi. Indiferent ce versiune alegi o sa ai parte de cea mai buna performanta din ecosistemul Android. Este atat de performant incat puteti inclusiv edita video pe acest telefon.

Ecranul este poate cel mai bun din industrie: AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, luminozitate maxima de 1500 nits (peak) si un screen to body ratio de 89%. Are protectie Victus si va pot spune din surse oficiale (adica testat de mine) ca ecranul este foarte rezistent. Este mare, luminos, are margini subtiri si nu cred ca puteti sa ziceti ceva de rau despre acest ecran.

Memoria UFS 3.1 este un alt lucru forte, iar capacitatile de stocare sunt pentru toata lumea. Incepe de la 128GB si ajunge pana la 512GB. Memoria RAM este de pana la 16GB. Cu astfel de memorie, ecran si procesor puteti folosi telefonul la orice.

Fie ca vreti un telefon bun pentru gaming sau un telefon pentru munci grele, S21 Ultra 5G le poate face pe toate. Ecranul rapid il ajuta la jocuri, iar culorile precise date de tehnoloia AMOLED il face unealta ideala pentru a edita fotografii sau filmari direct pe telefon.

De asemenea, puteti lasa deschise multe aplicatii in fundal si sa lucrati cu multe aplicatii simultan fara sa pierdeti progresul.

Partea de foto este si ea performanta si ofera o experienta completa. Pe langa faptul ca ofera unele dintre cele mai bune camere foto de pe piata, S21 Ultra 5G poate filma inclusiv 8K la 24 de cadre pe secunda. Filmarile 4K la 60FPS sunt banale pentru acest telefon. Poate filma inclusiv cu HDR10+, are inregistrare audio stereo, zoom audio, stabilizare optica de imagine, dar si un senzor dedicat de 108MP care poate realiza fotografii impresionante.

Avand parte de un hardware atat de impresionant, S21 Ultra 5G este compatibil cu Samsung Dex inclusiv prin wireless. Asta inseamna ca puteti avea parte de experienta desktop. Cu un mouse si o tastatura, dar si cu un monitor, puteti sa lucrati mai eficient folosind puterea telefonului. Wireless!

Persoanele foarte productive vor aprecia aceasta functie. Telefonul nu este facut doar pentru poze si apeluri. Folosit la adevarata lui valoare, un telefon poate fi folosit pentru productivitate. Fie ca discutam despre utilizari simple precum editarea unor fisiere text sau despre editarea unor materiale video 4K, aceste activitati trebuie sa fie procesate rapid iar utilizatorul sa nu simta ca totul se misca in reluare.

Penultimul lucru este conectivitatea. S21 Ultra exceleaza si la acest capitol. In primul rand, asa cum ii spune si numele, este 5G! 5G-ul in Romania inca este la inceput si functioneaza cel mai bine pe Orange. Totusi, daca vreti sa experimentati tehnologia o puteti face.

In afara de 5G, S21 Ultra 5G mai dispune si de Bluetooth 5.2, Ultra Wideband Support, Radio FM pe varianta cu Snapdragon, USB Type C 3.2, USB OTG, Wi-Fi 6E, dual-band, Wi-Fi Direct, GLONASS, BDS, GALILEO.

Ultimul aspect este bateria. Orice telefon din ziua de azi trebuie sa ofere o autonomie cat mai buna. Dat fiind faptul ca devin din ce in ce mai puternice si automat consuma mai multa energie, producatorii au implementat baterii mai mari.

In cazul de fata avem 5000mAh, o baterie ce suporta incarcare rapida la 25W, se poate incarca si wireless la 15W, dar suporta si reverse wireless charging la 4.5W.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G este un telefon complet si bun la orice. Evident are un pret pe masura, dar cine isi doreste absolut toate functiile…plateste.

Insa ce este cu adevarat valoros la acest telefon nu sunt neaparat datele tehnice. Telefonul pur si simplu functioneaza corect. Degeaba ai pe hartie un ecran bun daca in realitate nu este bun. Degeaba ai pe hartie cel mai rapid procesor daca el se incinge. Stiu multe exemple de telefoane populare cu functii foarte avansate si cu preturi bomba, dar care in realitate vin obosite din fabrica. Atunci cand alegi un telefon modern trebuie sa functioneaze corect. Iar pentru asta trebuie sa fii constient ca nu are cum sa fie un telefon ieftin si cu de toate, iar performanta bruta si cele mai noi tehnologii costa niste bani frumosi.

Pe scurt despre Galaxy S21 Ultra 5G:

Cel mai nou si rapid procesor

Multa memorie RAM si ROM

Conectivitate bogata

Cel mai bun ecran din industrie

Cea mai completa experienta foto si video

Baterie generoasa

Suport pentru Samsung Dex

Asa arata in viziunea mea un telefon complet in 2021 din ecosistemul Android. Le are pe toate, exceleaza la toate capitolele si merita atentia voastra daca vreti un telefon de top.