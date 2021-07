ASUS ROG Gladius III – mouse de gaming wireless care functioneaza si prin Bluetooth

Gladius este probabil cel mai celebru mouse din seria ASUS ROG. Ajuns acum la a 3-a generatie, Gladius ofera o conectivitate de top, performante demne de pretul sau, dar si o forma ergonomica care il face ideal pentru orice activitate.

ASUS ROG Gladius III este un mouse de gaming cu 3 posibilitati diferite de conectare: cablu, wireless sau Bluetooth. Daca alegeti versiunea prin cablu aflati ca are conectivitate USB Type C.

Construit integral din plastic, Gladius este un mouse relativ usor. Totusi, se simte mai greu in partea din spate, adica dinspre podul palmei. Probabil acolo este bateria.

Constructia sa este una premium. Plasticul folosit este de buna calitate si chiar si dupa 3-4 ore de gaming intenst nu o sa iti alunece mana pe el. Este usor bombat si astfel este foarte ergonomic si confortabil. Sta bine in mana utilizatorui indiferent de tipul prinderii. Eu de exemplu am o prindere Claw.

Butoanele pentru click stanga si dreapta sunt independente de carcasa, ceea ce inseamna ca sunt mai usor de apasat, mai silentioase, mai precise. Rotita pentru scroll este de calitate, silentioasa, iar butoanele laterale sunt si ele foarte ok.

Pe spate are foarte multe zone de contact din teflon. Aluneca foarte bine cam pe orice suprafata comuna, insa recomandat este sa-l folositi doar pe un mousepad de calitate.

Este solid, se simte ca este un mouse de calitate si ruleaza foarte bine in orice joc. L-am folosit in mod special in Far Cry 5 si LoL. Pot spune ca este o placere sa-l folosesc. Este confortabil in primul rand, iar mai apoi si performant.

Pe partea de software este de asemenea excelent. Este unul dintre cele mai bune programe intalnite de mine. Atat ASUS cat si alti producatori de renume au investit foarte mult in solutiile software. Logitech si Razer sunt alte doua companii care au un software excelent la acelasi nivel cu ASUS. Nu pot spune ca unul este mai bun decat celalalt.

Autonomia este foarte buna. De cand este la mine, adica de o luna, l-am incarcat o singura data. Se incarca repede si bateria tine mult in situatia in care eu m-am jucat zilnic. Sigur nu o sa aveti probleme cu asta.

Costa 469 lei la eMAG, un pret mai mult decat decent pentru un mouse atat de bun si de ergonomic.