Samsung Galaxy S24 se lanseaza pe 17 ianuarie

Alte rapoarte confirma zvonurile care spuneau ca seria Galaxy S24 se lanseaza in ianuarie. De obicei Samsung are lansarile programate in februarie, insa anul acesta se pare ca Samsung se grabeste putin.

Informatia vine de la o publicatie coreeana, Biz SBS, care anunta data de lansare ca fiind 17 ianuarie. Ice Universe, un mare leaker, a mentionat data de 18 ianuarie, insa probabil este vorba de diferenta de fus orar.

De ce lanseaza Samsung telefoanele mai devreme nu stim. Ideea este ca daca vreti sa va cumparati un S23 eu zic sa asteptati S24 ca mai sunt doar cateva luni.