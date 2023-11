Review CMF by Nothing Buds Pro: căști TWS de calitate la preț rezonabil

Piața căștilor TWS este tot mai aglomerată, iar asta se vede și din review-urile de la noi de pe site. Asta nu poate decât să ne bucure, pentru că acest tip de concurență va duce la scăderea costurilor de achiziție și la noi evoluții în domeniu.

Cîteva cuvinte și despre noul brand pe care îl testăm în premieră azi: CMF. Acronimul înseamnă Color, Material, Finish (Culoare, Material, Finisaj) și este o companie care face parte din Nothing și este condusă tot de Carl Pei.

Din nume reiese aspirația lor de a crea produse (mai) ieftine, dar calitative. În plus, la nivel de design și culori stau deja foarte bine, mai ales dacă vei cumpăra gadgeturile lor pe portocaliul marcă înregistrată.

Nothing este o companie încă tânără, cunoscută mai ales pentru două telefoane, Nothing Phone (1) și Nothing Phone (2), precum și pentru trei seturi de căști. Cel mai nou telefon a fost testat și de Alex, iar review-ul poate fi consultat aici.

Specificații

Dimensiuni și greutate Per cască: 31.6 x 21.6 x 22.5 mm; 4,8 g Cutia de încărcare: 58 x 58 x 24 mm; 44,5 g (54.1 g cu tot cu căști) Tehnologie audio Anularea zgomotului: Hibrid ANC; Adâncimea sunetului: până la 45 dB; Interval de frecvență: 5000 Hz; Mod de transparență Protecție IP IP54 rezistență la praf și apă (căști); cutia nu are rating IP Format half-in-ear Compatibilitate minim Android 5.1 sau iOS 13 Conectivitate Bluetooth 5.3 cu profile BLE, SPP, HFP, A2DP și AVRCP; In-ear detection; Google Fast Pair; Microsoft Swift Pair; LED pentru status baterie; Low Lag Mode (doar cu aplicația Nothing X și pe telefoane Nothing); Find My Earbuds Acumulator Capacitate: 55mAh (fiecare cască) / 460mAh (cutia) Redare cu ANC oprit: 39 de ore cu cutia și 11 ore doar cu căștile Redare cu ANC activat / Mod transparență: 22 ore cu cutia și 6,5 ore doar cu căștile Timp de convorbire cu ANC dezactivat: 21 ore cu cutia și 6 ore cu doar căștile Timp de convorbire cu ANC pornit / Mod transparență: 18,5 ore cu cutia și 5 ore doar cu căștile Încărcare rapidă cu ANC oprit: 10 minute pentru 5 ore cu cutia Încărcare prin cablu: USB tip C Altele Diafragmă: LCP (polimer cu cristale lichide) + PU (poliuretan); Codec audio: AAC, SBC;Tehnologie Ultra Bass, 6 microfoane; Clear Voice Technology

Ambalaj și accesorii

Încă de când vezi modalitatea de ambalare îți dai seama că sloganul companiei nu este doar un șir de cuvinte lipsite de sens, ci e luat în seamă. Asta pentru că nu avem parte de o cutie propriu-zisă, ci de ceva ce seamăna a blister de medicamente, doar că este din carton și plastic, iar culorile folosite sunt fix cele în care sunt produse căștile – negru, alb și portocaliu, cu ceva gri în plus. 🙂

Într-o lume în care totul devine tot mai standardizat, tind să apreciez din ce în ce mai mult producătorii care ies în evidență cu câte o astfel de inovație.

În pachet găsim următoarele:

Perechea de căști în cutia de încărcare

Rezerve pentru dopurile de urechi de mărime S, M, L

Cablu de la USB-A la Type-C

Informații de siguranță și informații despre garanție

Ghidul utilizatorului

Pare că și aici au ales să meargă pe minimalism, ca la design, și nu au pus nimic în plus față de strictul necesar. Asta îmi aduce aminte de o fază din Cartea Junglei:

Design

Spre deosebire de alți producători, CMF by Nothing Buds Pro vin într-o cutie de încărcare cilindrică, care mă duce cu gândul la cele folosite pentru bijuterii. Bine, pentru iubitorii hocheiului, forma este similară cu un puc, mai degrabă… Aceasta are trei pictograme circulare pe capacul de sus, o balama lucioasă, care imită aluminiul, o mufă de USB-C pentru încărcare și un led de status. Pe interiorul capacului superior avem specificațiile tehnice și numele brandului, iar căștile sunt prinse magnetic în partea de jos. Tot acolo avem butonul pentru împerechere.

Căștile sunt clasice, half-in-ear, cu cele trei pictograme amplasate pe tija exterioară, care este mată și rugoasă, spre deosebire de partea internă – care este lucioasă. Pe tijă sunt amplasați si senzorii de comandă tactilă, dar despre asta vom discuta mai jos. Există două orificii mici de aerisire în partea de sus pentru difuzoare și pentru a reduce interferențele cauzate de vânt, precum și două în partea de jos, pentru microfoane. Pe partea interioară se află locașul pentru senzorul optic care detectează purtarea căștilor, ceea ce este rar pentru categoria de preț din care face parte, deoarece alte căști tind de obicei să folosească doar o suprafață tactilă capacitivă pentru a detecta contactul cu pielea.

Tot ansamblul este construit din plastic, dar unul calitativ, care nu dă impresia de ieftin. Aș menționa că pictogramele au darul de a le face să iasă și mai mult în evidență, dar balamaua lucioasă ar fi putut lipsi fără probleme.

Deși am primit modelul clasic, pe negru, cred că este și cel mai ușor de întreținut. Cele pe alb vor fi predispuse la apariția zgârieturilor, iar cele portocalii, deși sunt cele mai arătoase, ies prea mult în evidență.

Utilizare

Să începem cu începutul – sunt comode pentru cei care au de gând sau sunt forțați să le poarte mai mult timp. Cum sunt și protejate împotriva stropilor de apă și a prafului – IP 54 – pot fi lejer luate cu voi la mare (știu, e cam departe sezonul, dar revine el!) sau la alergare. Nu faceți însă greșeala să le spălați, pentru că nu vor rezista…

Le-am purtat și la o sesiune de jogging și nu am avut emoții că le pierd, dar dacă nu stau corespunzător, puteți oricând schimba capeții de silicon cu un alt model dintre cele cu care vine în cutie. De semenea, s-au comportat decent în sesiunile de conferințe pe platforma Microsoft Teams, fără vreun delay, dar cu au audiție nu tocmai perfectă pentru interlocutori. Mai exact, mă auzeau puțin înfundat, ca să zic așa, chiar dacă nu au avut probleme majore de a mă înțelege.

Pentru a beneficia de tot ce pot oferi, este nevoie să instalați aplicația Nothing X, care este disponibilă atât pentru terminale care rulează Android, dar și cele cu iOS. Nu am nicio informație despre HarmonyOS. Setarea inițială este extrem de simplă, căștile au putut fi găsite imediat de toate telefoanele folosite, indiferent de sistemul de operare folosit, iar interfața meține linia de design clasică a Nothing.

Aplicația pune la dispoziție diverse opțiuni pentru a folosi la maximum ceea ce oferă CMF by Nothing Buds Pro. Puteți ajusta egalizarea, puteți schimba comenzile, puteți ajusta modurile ANC în aplicație sau puteți să dezactivați detectarea in-ear, care afectează doar redarea, iar ANC va continua să se activeze sau să se dezactiveze automat, indiferent la ce este setată această opțiune. De asemenea, puteți activa un mod low-lag, deși ar fi fost bine dacă acesta s-ar fi declanșat automat, așa cum se întâmplă pe telefoanele OnePlus atunci când este lansat un joc. În cele din urmă, puteți utiliza funcția Find My Earbuds, precum și opțiunea de actualizare a firmware-ului din aplicație.

Gesturile tactile permit controlul prin atingere, dar recunosc că m-am chinuit puțin pentru a le folosi. La alte căști identificam ușor zona care trebuie atinsă, dar la acestea a fost mai dificil. Bănuiesc însă că m-aș fi obișnuit cu ele, dacă le-aș fi avut la dispoziție timp mai îndelungat.

Funcția de anulare a zgomotului are trei niveluri de control manual, dar nu există una automată ca la Nothing Ear (2) – ruda mai scumpă :). Puteți, de asemenea, să activați modul de transparență sau să dezactivați ANC, ambele fiind indicate prin semnale sonore discrete. Din anumite motive, activarea ANC redă un ton de bas diferit, profund. Nothing a avut probleme în trecut în ceea ce privește reglarea corectă a volumului acestora și încă mai am impresia că tonul de bas în timp ce activați ANC este prea puternic, mai ales atunci când nu rulează nimic pe fundal.

Setarea permite o anulare activă a zgomotului de fundal cu o adâncime de până la 45dB și o frecvență extrem de largă de până la 5000 Hz. Cu această gamă mai largă de frecvențe, mai tipuri de zgomote pot fi eliminate. Astfel, chiar și în timpul deplasărilor aglomerate și în birourile zgomotoase spații zgomotoase, vă puteți cufunda pe deplin în sunetul preferat. Sistemul avansat

Hybrid ANC înseamnă că zgomotul este filtrat de două ori pentru o ascultare optimă. Iar asta vă permite utilizarea CMF by Nothing Buds Pro chiar și prin birou, dacă nu vreți nimic altceva decât liniște pentru a putea redacta o documentație complexă. Am făcut eu asta, pentru că avem o zi comună de venit la birou, iar în condițiile în care venim rar atâția colegi la lucru, vă puteți imagina zumzetul de la discuțiile de complezență… La acest capitol, CMF a reușit ceva mai mult decât mă așteptam!

Pentru cei care caută o audiție perfectă s-ar putea să nu fie tocmai căștile pe care le caută, dar asta nu înseamnă că dezamăgesc. Driverul LCP+PU personalizat dispune de o diafragmă premium pentru elasticitate ridicată și mai multă precizie. De asemenea, camera din spate are o gură de aerisire pentru a face ca frecvențele medii-joase să fie mai pline, cele înalte mai clare și frecvențele joase mai puternice.

Practic, cei care preferă melodiile cu bas puternic nu vor avea de ce să se plângă, mai ales că acesta, în combinație cu ANC setat la maxim, dă impresia de mai multă agesivitate.

CMF by Nothing Buds Pro au o performanță mai degrabă mediocră a microfonului. Vocile au o calitate ușor înăbușită, chiar și atunci când sunt înregistrate într-o cameră liniștită, fără zgomot de fond. Nu este suficient de rău pentru a fi deranjant în timpul unui apel, dar cu siguranță nu veți primi complimente pentru microfon, mai ales dacă aveți convorbiri lungi.

Căștile pot fi împerecheate cu mai multe gadgeturi – eu le-am folosit pe trei telefoane și pe un laptop – dar nu știu să gestioneze două conexiuni simultan. Prin urmare, nu puteți să asculati muzică pe unul dintre ele și să preluați un apel pe celălalt. Fiind vorba despre căști de gamă medie, nici pot pot spune că am fost dezamăgit de asta.

Cât am folosit căștile, am primit și um mic update de firmware:

Autonomie

Căștile se laudă cu 11 ore de redare non-stop a muzicii la o singură încărcare. Puteți să prelungiți durata de ascultare până la 39 de ore utilizând căștile cu cutia de încărcare (cu ANC dezactivat). În plus, ele vin cu compatibilitate cu Fast Charge pentru încărcări rapide și fără întreruperi, care vă permit să obțineți 5 ore de ascultare după doar 10 minute de încărcare (cu ANC dezactivat).

În orice scenariu de utilizare v-ați afla, nu prea aveți cum să rămâneți fprp baterie la căști, pe parcursul unei singure zile.

Preț și concluzie