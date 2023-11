WhatsApp introduce verificarea pe email

Momentan functia este disponibila in varianta beta a aplicatiei, deci urmeaza sa fie disponibila in curand. Verificarea pe email are ca scop aplicarea unui alt nivel de securitate pentru conturile utilizatorilor.

Se vorbeste despre aceasta functie inca din august, dar pana azi nu am vazut nimic concret. Anumiti utilizatori din beta au primit deja functia, deci este in lucru si urmeaza sa fie gata pentru toata lumea in scurt timp. Astfel, va fi mult mai greu sa ai un cont fals de WhatsApp.

Practic trebuie sa confirmi pe email atunci cand te loghezi in aplicatiei, fiind o metoda suplimentara de verificare. Nu e rau.