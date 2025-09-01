Arena IT

Samsung si SK Hynix pierd licentele de productie in China

Razboiul comercial dintre SUA si China are victime colaterale. Samsung si SK Hynix sunt prinse la mijloc si li se retrag licentele de catre Departamentul de Comert al SUA, astfel nu mai pot utiliza echipamente noi in fabricile din China.

Mai pe scurt, cele doua companii produc cipuri in mai multe tari, insa in China produc cipuri o idee mai vechi cu tehnologie mai veche. Cele mai noi, de ultima generatie, se produc in Coreea de Sud si SUA.

SUA este un partener cheie si detine mai multe licente de productie. Departamentul de Comert al SUA a confirmat ca revoca licentele Samsung si SK Hynix pentru modernizarea sau extinderea capacitii de productie din China. Practic, daca echipamentele se defecteaza, companiile nu le mai pot inlocui sau repara, deci nu mai pot produce. ,

Din pacate pentru Samsung si Hynix sunt doar piedici, in timp ce SUA incearca sa puna bete in roate Chinei.

