realme 15T este un telefon cu o grosime de 7.79mm si baterie de 7000mAh

Maine se va lansa realme 15T, un telefon accesibil care copiaza design-ul de iPhone, insa ofera date tehnice impresionante pentru un telefon low-cost fara pretentii.

Se va lansa in India si nu stim daca va ajunge si in Europa, insa pe mine ma surprinde grosimea si bateria folosita. Intr-o carcasa de doar 7.79mm, realme a reusit sa integreze o baterie de 7000mAh, aceeasi baterie denumita Titan pe care o regasim si pe flagship-urile actuale.

Va avea si incarcare rapida, reverse charging la 10W, un ecran AMOLED de 6.5 inch cu o luminozitate maxima de 4000 nits, procesor Dimensity 6400, camera de 50MP si protectii IP66, IP68, IP69.

In India va costa in jur de 195 euro.