Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Opinie nepopulară: Rovinieta la kilometru e o idee corectă, dar România nu e Austria și nici măcar Croația
Opinia nepopulară din weekend: mi-am făcut abonament la VOYO și sunt… mulțumit
Cum am ajuns să folosesc vara asta aproape exclusiv Salt Bank – cu cashback, lounge VIP și mai mult!
Tot ce trebuie să știți despre: cum Janet Jackson a a distrus laptopuri timp de un deceniu
Sondajul de marți: Veți amânna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

realme 15T este un telefon cu o grosime de 7.79mm si baterie de 7000mAh

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Maine se va lansa realme 15T, un telefon accesibil care copiaza design-ul de iPhone, insa ofera date tehnice impresionante pentru un telefon low-cost fara pretentii.

Se va lansa in India si nu stim daca va ajunge si in Europa, insa pe mine ma surprinde grosimea si bateria folosita. Intr-o carcasa de doar 7.79mm, realme a reusit sa integreze o baterie de 7000mAh, aceeasi baterie denumita Titan pe care o regasim si pe flagship-urile actuale.

Va avea si incarcare rapida, reverse charging la 10W, un ecran AMOLED de 6.5 inch cu o luminozitate maxima de 4000 nits, procesor Dimensity 6400, camera de 50MP si protectii IP66, IP68, IP69.

In India va costa in jur de 195 euro.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.