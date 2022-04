Samsung a lansat oficial modelul Galaxy M53 – are camera de 108MP

Samsung a lansat oficial modelul Galaxy M53, un telefon accesibil cu camera de 108MP si un display generos de 6.7 inch extrem de rapid la 120Hz. Acest model s-ar putea sa fie un best buy pentru cine doreste un telefon mid-range de buna calitate si cu actualizari software generoase.

Ecranul este si Super AMOLED Plus pe langa rata mare de 120Hz. Desi nu a fost spus public, platforma SoC a acestui model este probabil MediaTek Dimensity 900 pe 6nm produsa la TSMC. Este oferit cu 6GB RAM si 128GB stocare, o camera principala de 108MP cu f/1.8 fara stabilizare optica de imagine, camera ultra wide de 8MP si inca doua camere de 2MP pentru macro si profunzime.

Camera selfie are 32MP. Daca mai conteaza. Rezolutia ecranului este Full HD+, nu are protectie pe ecran, senzorul de amprenta este integrat in butonul power de pe lateral, iar bateria are 5000mAh cu incarcare rapida la 25W. Are doar Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2.

Oficial nu avem un pret, dar noi credem ca acest model o sa fie in jurul sumei de 2000 lei.