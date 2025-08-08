Samsung oprește suportul software pentru 4 modele Galaxy. Ce trebuie să știi

Samsung a retras oficial actualizările de securitate pentru patru modele populare din gama Galaxy, toate lansate în 2021.

Deși mișcarea nu a fost anunțată public, telefoanele respective au fost eliminate discret din lista de dispozitive care mai primesc update-uri.

Modelele afectate sunt:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

Aceste telefoane nu vor mai primi patch-uri de securitate sau actualizări Android, ceea ce înseamnă că utilizatorii rămân expuși la eventuale vulnerabilități. Ultima versiune Android disponibilă pentru ele a fost Android 13.

Ce înseamnă pentru utilizatori:

Dispozitivele vor continua să funcționeze normal

Nu vor mai beneficia de protecție împotriva noilor amenințări

Nu vor primi funcții noi sau optimizări de sistem

Samsung oferă acum o politică mult mai generoasă pentru modelele recente. Telefoanele din seria Galaxy S pot primi până la 7 ani de actualizări Android și de securitate, iar unele modele mid-range beneficiază de până la 6 actualizări majore.

Dacă folosești unul dintre modelele afectate și ai nevoie de un telefon sigur și actualizat, poate fi momentul potrivit pentru a lua în considerare un upgrade.