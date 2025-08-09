Uranus emană căldură internă neașteptată

După aproape patru decenii de mister, oamenii de știință au confirmat că Uranus emite mai multă căldură decât primește de la Soare – o descoperire care contrazice datele obținute de sonda Voyager 2 în 1986.

Două echipe independente de cercetători, una condusă de Xinyue Wang (University of Michigan) și cealaltă de Patrick Irwin (University of Oxford), au analizat date din ultimele decenii și au concluzionat că planeta eliberează aproximativ 12,5% mai multă energie decât absoarbe.

Această căldură provine probabil din energia reziduală rămasă din perioada formării planetei, acum 4,5 miliarde de ani. Spre comparație, Jupiter, Saturn și Neptun emit între 113% și 162% mai multă energie decât primesc, ceea ce face ca Uranus să pară anormal de „rece” în contextul planetelor gigantice. Totuși, noua analiză sugerează că observațiile Voyager 2 au fost influențate de o perioadă de activitate solară intensă, care a alterat comportamentul termic al planetei.

Descoperirea are implicații majore pentru înțelegerea structurii interne a lui Uranus, care ar putea fi diferită de cea a celorlalte planete gazoase. De asemenea, întărește argumentele pentru lansarea unei misiuni spațiale dedicate acestei planete enigmatice – o prioritate deja stabilită de NASA pentru deceniul 2023–2032.

În plus, studiul contribuie la rafinarea modelelor climatice și atmosferice, nu doar pentru Uranus, ci și pentru exoplanetele de dimensiuni similare, care sunt frecvent descoperite în afara sistemului nostru solar. Înțelegerea modului în care Uranus stochează și pierde căldura poate oferi perspective valoroase asupra evoluției planetelor și chiar asupra schimbărilor climatice de pe Pământ.

