Windows 10 LTSC este acum doar 9 euro si poti sa-l folosesti mult si bine
Tot ce trebuie să știți despre: cum să transformați o poză în PDF pe iPhone, fără aplicații externe
Recomandarea ArenaIT: smartphone-uri accesibile pentru utilizatorii care vor performanță fără să cheltuie mult
Razer Blackshark V3 Pro – scumpe, dar merită banii
Apple ar putea folosi senzori foto produsi de Samsung in Texas

Pe internet a circulat o vreme informația că Apple ar putea dezvolta un senzor foto propriu. Am așteptat să vedem dacă zvonul se confirmă, însă realitatea este alta: compania americană va folosi senzori produși de Samsung, fabricați în noua uzină a acestora din Texas.

Ideea unui senzor de imagine creat intern de Apple ar fi fost interesantă, însă probabil costurile de dezvoltare ar fi fost foarte ridicate. În plus, atât Samsung, cât și Sony, au o experiență solidă de mulți ani în acest domeniu. Până acum, Apple a colaborat exclusiv cu Sony, considerată liderul pieței, însă viitorul pare să aducă o schimbare de direcție. Samsung pregătește în Texas o unitate de producție capabilă să livreze senzori cu filmare 8K și numeroase tehnologii avansate.

Un alt detaliu important ar putea fi contextul politic. Există zvonuri că Samsung a câștigat contractul și datorită posibilei scutiri de la noile tarife pentru cipurile străine, anunțate ieri de Donald Trump, care ar putea ajunge până la 100%. Producătorii cu fabrici pe teritoriul SUA, precum Samsung, TSMC sau Hynix, ar urma să fie exceptați de la aceste taxe. În schimb, Sony produce senzorii prin TSMC, în Taiwan, ceea ce ar putea duce la costuri suplimentare semnificative din cauza acestor tarife.

