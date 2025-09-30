Samsung își propune să spargă monopolul TSMC și reduce prețurile cipurilor pe 2 nm cu 33%

În momentul de față, TSMC asigură mare parte din producția globală de cipuri de înaltă performanță. Taiwanezii sunt mereu primii când vine vorba de adopția ultimelor tehnologii de fabricație și au randamente foarte bune, iar din aceste motive au și comenzi pe măsură. Apple, NVIDIA și AMD depind aproape în totalitate de fab-urile TSMC, iar asta începe să genereze scumpiri majore, dar și o disponibilitate limitată a cipurilor. Practic, TSMC a ajuns să dicteze piața semiconductorilor, iar cu ultimele scumpiri anunțate pentru procesul pe 2 nm, procesoarele și plăcile video din viitoarele generații ar putea deveni mult mai scumpe.

Din fericire, Samsung, singurul gigant capabil să concureze cu TSMC, a obținut progrese semnificative în dezvoltarea propriului proces de fabricație pe 2 nm, iar cât de curând va putea asigura randamente acceptabile. În plus, pentru a atrage clienții, compania sud-coreeană introduce discount-uri de până la 33% față de prețurile practicate de TSMC pentru waferele sale pe 2 nm. În teorie, dacă lucrurile vor merge conform planurilor, Samsung ar putea prelua o bună parte din producția de cipuri de ultimă generație. Astfel, costurile acestora ar putea scădea simțitor, iar cantitățile produse ar putea fi mult mai mari. Însă, în ciuda veștilor bune, Samsung are momentan doar un contract important cu Tesla, în valoare de 16.5 miliarde cu Tesla. Ceilalți jucători importanți, cum ar fi NVIDIA și Apple, nu și-au manifestat încă interesul pentru fab-urile Samsung.

Via TechPowerUp