Rezultate sondaj: Cum citiți cărți? (2025)
Rezultate sondaj: Cum citiți cărți? (2025)

Sincer,  nu mă așteptam ca sondajul acesta să stârneasc atâtea discuții. 🙂

Conform sondajului în discuție, preferințele cititorilor români în 2025 se împart astfel:

  • 60% preferă cărțile tipărite
  • 26% citesc în format digital (eBook, tabletă, laptop)
  • 9% nu citesc deloc
  • 5% ascultă cărți audio (audiobooks)

Aceste rezultate arată că, în ciuda digitalizării, cartea tipărită rămâne în continuare alegerea majoritară. Formatul digital câștigă teren, în special în rândul celor care apreciază mobilitatea și accesul rapid la conținut. Audiobook-urile sunt încă o nișă, dar pot reprezenta o soluție pentru cei cu un stil de viață aglomerat.

