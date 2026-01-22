Mi-am schimbat singur bateria la iPhone prin programul Apple Self Service Repair

La nivel internațional, Apple o reputație bună pentru serviciile sale de post-vânzare, însă, din păcate, în România, service-urile lasă mult de dorit. Pe lângă prețurile obscen de mari de manoperă pentru iPhone, service-urile locale, autorizate de Apple, nu oferă reparații pe loc, iar dacă vrei o schimbare de acumulator ești nevoit să le lași telefonul mai multe zile lucrătoare. Mie unul nu-mi convine treaba asta. Nu mai am alt telefon și voiam neapărat să schimb bateria la iPhone-ul meu 16 Pro Max. După un an de utilizare și în jur de 350 de cicluri de încărcare, sănătatea bateriei coborâse sub 90%, dar în practică autonomia era cam cu 30% mai mică. Nu știu din ce cauză s-a degradat așa rău, nu mă întrebați, dar bateria nu mai ținea nici pe departe la fel de bine ca atunci când era nouă.

Cum nu am găsit un service care să-mi înlocuiască bateria cu una originală pe loc și la un preț acceptabil, am zis să dau o încercare programului Apple Self Service Repair și să-mi schimb singur bateria. Pentru cei ce nu știu, în Uniunea Europeană au fost introduse unele reglementări pentru producătorii de smartphone-uri, aceștia fiind obligați să pună la dispoziție consumatorilor piese de schimb originale timp de șapte ani de la comercializarea ultimei unități. În cazul modelului meu, care încă este disponibil la vânzare, teoretic ar trebui să găsesc piese de schimb până cel puțin în 2033. De asemenea, legile europene obligă producătorii să furnizeze componentele importante, cum ar fi acumulatorii, ecranele și camerele foto, în termen de maxim 10 zile lucrătoare și la prețuri rezonabile. Cu alte cuvinte, producătorii nu pot trage de timp sau oferi cotații de prețuri exagerate pentru a descuraja reparațiile în regim propriu. Din punctul meu de vedere, e o lege foarte bună care apără interesele consumatorilor.

Revenind la reparație, aceasta a fost mult mai simplă decât mă așteptam. Nu vă gândiți că sunt vreun expert în electronică și că fac asta periodic, doar îmi place să șurubăresc și am la dispoziție instrumentele necesare: șurubelnițe pentalobe, specifice Apple, ventuze, pene de chitară ș.a.m.d., toate achiziționate de la iFixit. Bateria de schimb, împreună cu adezivul pentru capacul din spate, le-am cumpărat de la selfservicerepair.eu, un magazin terț european, dar autorizat și promovat de Apple. Pentru început, pe pagina de comandă, trebuie selectat modelul și introdus numărul serial al terminalului, după care adăugate în coș bateria și adezivul. Inițial, pentru modelul meu, a trebuit să plătesc în jur de 680 lei, însă 350 lei din această sumă reprezintă un fel de garanție pentru returnarea acumulatorului uzat. Practic, după ce ai înlocuit acumulatorul, trebuie i să-l returnezi pe cel vechi și primești înapoi pe card suma de 350 lei. Transportul este gratuit, inclusiv pentru returnarea acumulatorului uzat, așadar totalul, după restituirea garanției, ajunge undeva la 330 lei – considerabil mai puțin decât ceea ce aș fi plătit la un service (700-750 lei).

Comanda a venit foarte repede, undeva la 3-4 zile și foarte bine împachetată. Am urmat ghidul iFixit de aici, nu pe cel oficial Apple, pentru că mi s-a părut mai simplu de înțeles, iar întreaga procedură a durat undeva la 30 minute. Cea mai complicată parte din proces mi s-a părut desprinderea capacului din spate – e nevoie de un heatgun sau de un iOpener de la iFixit și de multă răbdare, însă, după acest pas, totul a mers rapid. Bateriile au acum pull tabs în zona inferioară, de care tragi ușor și se desprind fără alcool sau surse de căldură, iar bateria nouă sosește cu adezivul preaplicat și se atașează foarte ușor. De asemenea, Apple a simplificat mult și procesul de calibrare și împerechere a noii componente. Nu e nevoie ca telefonul să fie conectat la PC – un simplu restart în meniul de service, câteva secunde de așteptare și bateria e recunoscută ca originală. Afișează sănătatea și numărul de cicluri exact ca cea preinstalată și nu apare niciun avertisment în meniuri. Cât despre rezistența la lichide, am avut grijă să curăț foarte bine adezivul original și să-l aliniez perfect pe cel nou, așadar, în teorie, n-ar trebui să fie vreo problemă.

Totuși, nu e o procedură pe care o recomand cuiva care n-are deloc experiență în dezasamblarea electronicelor sau nu este suficient de răbdător să urmeze pașii cum trebuie. Mie mi-a convenit metoda asta de reparație din două motive: prețul, care e la mai bine de jumătate față de service-uri și faptul că n-a trebuit să rămân fără telefon câteva zile. Când o să fie nevoie, probabil că o să procedez la fel și pentru MacBook.