Redmi Buds 6 Lite: când practicul întâlnește valoarea

Segmentul căștilor TWS de buget a devenit în ultima vreme un veritabil câmp de luptă, un domeniu tot mai disputat de producători care încearcă să înghesuie funcții premium în pachete accesibile, iar Redmi Buds 6 Lite intră în această arenă cu o propunere îndrăzneață.

Încă de la primul contact, carcasa de încărcare surprinde plăcut prin designul compact și finisajele mate, rezistente la zgârieturi și amprente, în timp ce căștile adoptă un format in-ear cu tijă inspirat de modele mult mai scumpe, oferind o fixare sigură și confortabilă. Un detaliu care merită menționat este butonul fizic de pe carcasă, o raritate la acest preț, care simplifică semnificativ procesul de împerechere, iar deși construcția este integral din plastic, senzația generală este una de produs bine închegat, departe de aspectul de „jucărie” al altor alternative ieftine.

Dincolo de aspect, sunetul este capitolul la care Redmi Buds 6 Lite chiar reușește să impresioneze, fiind echipate cu drivere dinamice mari de 12.4mm și o diafragmă din titan ce livrează un bas profund, perfect pentru fanii genurilor ritmate. Sistemul de anulare activă a zgomotului promite o reducere de până la 40dB, o cifră respectabilă care se traduce în practică prin atenuarea eficientă a vuietului traficului sau a zgomotului de fond din birou, completat de un mod de transparență util pentru momentele când trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jur. Apelurile telefonice beneficiază și ele de un sistem cu două microfoane și reducere a zgomotului bazată pe inteligență artificială, reușind să mențină vocea clară chiar și în condiții de vânt moderat.

Pe partea de autonomie stăm bine, cu aproximativ 7 ore de redare continuă și până la 38 de ore cu carcasa de încărcare, iar funcția de încărcare rapidă este un mare avantaj, oferind două ore de muzică după doar zece minute în carcasă. Aplicația Xiaomi Earbuds deschide ușa către personalizare, oferind acces la egalizator cu presetări și opțiuni proprii, actualizări de soft și configurarea controalelor tactile, totul rulând pe o conexiune stabilă Bluetooth 5.3.

Cu un echilibru excelent între preț, performanță audio și funcții utile precum anularea zgomotului, Redmi Buds 6 Lite demonstrează că nu trebuie să spargi pușculița pentru a avea o experiență audio decentă, fiind o alegere inteligentă pentru oricine caută o pereche de căști de zi cu zi care să nu dezamăgească.

REDMI Buds 8 Lite sunt disponibile în trei opțiuni de culoare: Black, White și Blue. Noile căști sunt disponibile pe www.mi.com/ro , în Xiaomi Store ParkLake București, dar și în rețelele eMag, Flanco, Carrefour și curând și în Altex. Prețul recomandat este de 119,99 lei, iar până în data de 15 februarie, pe www.mi.com/ro , în Xiaomi Store ParkLAke și pe eMag, utilizatorii primesc și un voucher de 10% din valoarea achiziției. De asemenea, până pe 18 februarie, la achiziționarea oricărui model de smartphone din proaspăt lansata serie REDMI Note 15, utilizatorii beneficiază de o reducere de 20% la căștile REDMI Buds 8 Lite.