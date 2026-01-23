S-ar putea ca un anume candidat prezidențial să fi avut dreptate când spunea că „apa este informație”, deși probabil nu se gândea la contoare inteligente și rețele 5G când făcea acele afirmații virale.

În timp ce noi încă dezbatem ezoteric memoria apei, spaniolii de la Telefonica Tech demonstrează pragmatic acest concept: transformă literalmente fiecare picătură de apă consumată în biți și bytes printr-un proiect masiv de digitalizare.

Divizia digitală a gigantului telecom a deschis robinetul tehnologiei în regiunea Cadiz, unde a demarat un proiect pilot pentru înlocuirea contoarelor vechi cu sisteme inteligente. Este vorba despre peste 4.000 de dispozitive conectate care vor trimite datele direct în cloud, eliminând nevoia citirii manuale a indexului – acel moment jenant când trebuie să îi dictezi președintelui de la asociație cât ai consumat.

Parteneriatul cu Aguas de Cadiz folosește contoare produse de Contazara și tehnologia NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Aceasta este „magia” care face totul posibil: o rețea care consumă extrem de puțină baterie și are o putere de penetrare fantastică, reușind să trimită semnal chiar și din subsolurile blocurilor sau căminele de vizitare îngropate sub asfalt, locuri unde telefonul tău mobil ar fi complet inutil.

Miza nu este doar confortul, ci sustenabilitatea. Carlos Carazo, directorul de la Telefonica Tech, explică faptul că sistemul permite detectarea scurgerilor în timp real. Practic, dacă ai o țeavă spartă sau un robinet care picură, sistemul „vede” anomalia în fluxul de date și poate trimite o alertă înainte să te trezești cu o factură uriașă sau cu inundație. Este o extindere a unor proiecte similare mult mai ample din Spania, precum cel cu Canal de Isabel II din Madrid, unde s-au planificat sute de mii de astfel de instalări, semn că digitalizarea apei nu e doar un experiment izolat.

Din punctul meu de vedere, această tehnologie trebuia să fie standardul de cel puțin un deceniu. Este absurd ca în era inteligenței artificiale să mai depindem de citiri oculare și pixul administratorului pentru o resursă atât de critică. Dacă apa este într-adevăr informație, așa cum se spune mai nou prin cercurile filozofice locale, atunci a venit timpul să o tratăm ca atare – cu servere, analiză de date și eficiență maximă, nu cu caietul studențesc.

Pe de altă parte, aștept cu interes următoarele descopeiri din acest domeniu, pentru că am putea avea în curând tehnologia de a schimba apa în vin. Uite, pe aia o aștept eu cu interes. 🙂

PS: Nu pot decât să îmi imaginez ce citiri ar putea da asemenea aparate montate pe rețelele noastre locale, care pierd apă mai ceva cum pierde naționala de fotbal calificările la mondiale sau politicienii informații despre CV-ul și studiile lor.

Sursa