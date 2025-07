Semne ca Sony ar putea renunta la divizia de telefoane in Europa

Stim foarte bine ca Sony nu o duce deloc bine pe partea de telefoane mobile. Aceasta divizie s-a dus in jos nu doar in Europa ci la nivel global, avand o cota de piata care nu se mai vede in nici un grafic. Si cu toatea astea ei mai lanseaza cate un telefon.

Noul Xperia 1 VII nu se mai gaseste pe site-ul Sony Finlanda si nici pe site-urile partenerilor. Pare ca Sony isi reduce activitatea in acest domeniu pe piata europeana caci telefonul este greu de gasit. Doar in Germania si Marea Britaniei este listat pe site-ul oficial.

Raspunsul oficial Sony este:

Xperia 1 VII nu este disponibil pentru achizitionare direct de la Sony in Finlanda. Cu toate acestea, evaluăm constant profitabilitatea pieței și cererea clienților. În prezent, ne concentrăm pe canalele de cumpărături online pentru a oferi clienților noștri un proces de achiziție mai fluid. În prezent, Xperia 1 VII poate fi achiziționat direct de pe magazinul online oficial Sony și prin Amazon pe anumite piețe europene.

Eu zic ca sunt primele semne si ca in scurt timp Sony o sa ne paraseasca.