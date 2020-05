O serie de jocuri pentru Xbox Series X vor fi prezentate saptamana aceasta

Putine titluri care vor rula pe viitoarea consola a celor de la Microsoft au fost prezentate pana la ora actuala, dar lucrurile se vor clarifica incepand cu 7 mai.

In afara de Senua’s Saga: Hellblade 2 si Halo: Infinite, care au primit trailere in-game de ceva vreme si direct de pe Xbox series X, alte titluri au stat ascunse.

Pe 7 mai insa, Xbox promite ca vom primi secvente de gameplay din unele titluri dezvoltate pentru Series X, unul dintre acestea fiind recent anuntatul Assassin’s Creed Valhalla.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF

— Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) April 30, 2020