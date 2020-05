SynologyNas DS420J prezentare

Nu toata lumea este fana tehnologiei cloud oferita de diverse platforme precum Google, Apple, Dropbox sau altele. O varianta care iti ofera mai mult control asupra datelor tale si modul in care le administrezi si accesezi este NAS-ul.

DS420J este unul dintre cele mai noi Network Attached Storage din gama Synology atat pentru stocarea datelor cat si pentru multimedia.

Specificatii

procesor Realtek RTD1296 64bit quad core 1.4Ghz;

1GB memorie RAM;

capacitate maxima suportata 64TB;

numar HDD-uri suportate: 4;

1 port Gigabit RJ45 10/100/1000;

licente camere IP maxim: 16 (2 incluse);

2 porturi USB

Constructie

Cu un numar de 4 bay-uri pentru HDD-uri/SSD-uri, DS420J este „grasut”. Accesul la cele 4 bay-uri se face foarte usor si ai nevoie doar de o surubelnita pentru a prinde HDD-urile/SSD-urile pe sinele prezente in interior. Racirea este asigurata in partea din spate de 2 ventilatoare de 80mm fiecare. Frontal avem doar butonul de power si LED-uri pentru fiecare din cele 4 bay-uri pentru mediul de stocare, pentru conexiunea LAN, status si putere. Cu 4 HDD-uri in el, are undeva la 5-6kg, iar daca esti sensibil la somn il vei auzi noaptea daca dormi in aceiasi camera si este folosit. Memoria RAM nu poate fi crescuta.

Instalare

Instalarea a fost foarte simpla si mi-a luat in total 5 minute. Odata conectat la router si pornit, accestata pagina find.synology.com si de acolo totul a decurs rapid.

Sistem de operare si experienta in utilizare

Sistemul de operare proprietar DSM versiunea 6.2.3 intuitiv si cu interfata curata. Este similar cu Android si ruleaza pe baza de pachete. Exista un magazin virtual de unde se pot descarca aplicatiile dorite in functie de directia in care veti utiliza NAS-ul.

Spre exemplu pentru sincronizarea si partajarea datelor avem Synology Drive.

Pentru gestionarea pozelor aplicatia Moments, care imprumuta din interfata si functionalitatile lui Google Photos: ofera posibilitatea recunoasterii faciale si permite organizarea dupa diverse criterii.

Utilizatorii mai avansati pot gazdui un mic site cu ajutorul lui Web Station, sa il configureze ca server VPN, Apache sau diverse alte optiuni.

Concluzii

Pentru cineva care isi doreste cloud-ul personal mereu la indemana sau un centru multimedia usor de folosit si performant, DS420J este o solutie buna daca aveti nevoie de o capacitate mare de date de stocat. Acestea vor fi in siguranta si mereu accesibile. Suportand pana la 64TB, cu siguranta nu vei ramane fara spatiu de stocare in anii ce urmeaza. Suita de software disponibila ii asigura o flexibilitate in utilizare si diferite scopuri in care poate fi folosit. Il gasiti la 1640RON la PCGarage, fara unitati de stocare incluse.