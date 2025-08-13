Sistemul de aer condiționat merge 8 ore pe zi și tot nu plătesc nimic

Dacă ai panouri fotovoltaice, știi deja că există momente în care produci mai mult curent decât consumi. Și, dacă nu ai un sistem de stocare (baterii), acel curent pleacă frumos în rețea… unde îl „vinzi” pe bani de nimic și îl cumperi înapoi mai scump.

Ei bine, există o soluție mai deșteaptă: folosești excesul de energie solară pentru a porni automat un aparat de aer condiționat. Și nu oricum, ci fără să tragi curent din rețea. Iată câteva metode prin care poți face asta.



Primele doua variante sunt cu Home Assistant, despre Home Assistant am mai discutat aici, când v-am spus cum încarc mașina gratis de la soare. Deci este important să aveți Home Assistant și sistemul fotovoltaic integrat acolo. Ultima variantă este independentă de Home Assistant.

1. Home Assistant + AC integrat direct prin Tuya

Dacă aerul tău condiționat este „smart” și se poate conecta la Tuya, atunci e simplu.

Pui Home Assistant pe un Raspberry Pi sau pe un mini-PC și îl legi cu contul tău Tuya. În Home Assistant îți faci o automatizare de genul:

Dacă producția solară este cu X kW mai mare decât consumul → pornește AC-ul.

Dacă producția scade sub prag → oprește AC-ul.

Astfel, aparatul merge doar când soarele e darnic și nu consumi din rețea. În plus, dacă AC-ul tău permite controlul temperaturii prin Tuya, poți seta și gradele dorite direct din Home Assistant.

2. Home Assistant + telecomandă IR inteligentă

Dacă aerul tău nu e smart, nu e problemă. Îl faci smart!

Cum? Cu o telecomandă IR inteligentă (Broadlink, Tuya, etc.).

Practic, telecomanda asta „învață” codurile celei originale și le trimite singură când Home Assistant îi spune. Automatizarea rămâne aceeași ca mai sus:

Dacă ai surplus de curent → trimite comanda de ON către AC.

Dacă nu mai ai surplus → trimite comanda de OFF.

Avantajul e că poți controla aproape orice aparat cu telecomandă IR, nu doar AC-ul.

3. Priză smart + contor de energie

AC-ul îl maipoți alimenta și printr-o priză smart. Dar cheia e să ai și un smart meter (contor inteligent) care îți spune cât curent tragi din rețea. Găsești o grămadă de relee cu monitorizare de consum pe internet, eu am instalat ceva tot cu integrare în Tuya pe circuitul de intrare în casa de la țară și acum știu cât curent consum acolo.

Setezi automatizarea astfel:

Dacă puterea importată din rețea e 0 și ai surplus solar → pornește priza cu AC-ul.

Dacă începi să imporți curent din rețea → oprește priza.

Metoda asta nu știu cât e de sănătoasă pentru un aparat de tip split, că practic îi tai curentul brusc, însă e o variantă.

4. Smart meter + telecomandă IR inteligentă (fără Home Assistant)

Dacă nu vrei să te complici cu Home Assistant, există și soluții mai simple. Poți folosi un smart meter care să știe să trimită comenzi atunci când detectează surplusul de energie, legat direct la o telecomandă IR inteligentă.

Funcționează cam așa:

Smart meter-ul detectează că ai exces solar.

Trimite o comandă către telecomanda IR să pornească AC-ul.

Când surplusul dispare, trimite comanda de oprire.

E mai puțin flexibil decât un Home Assistant, dar e mai ușor de instalat și de întreținut.

Concluzie

Cu puțină automatizare, aerul condiționat poate deveni un „consumator inteligent” care funcționează doar când e gratis. Fie că folosești Home Assistant, o telecomandă IR smart, o priză inteligentă, un smart meter direct cu IR sau un termostat deștept, ideea e aceeași: profiți la maxim de energia ta solară și lași rețeaua pe plan secund.

*Articol sustinut de eMAG