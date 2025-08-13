OnePlus Nord 5 review: înapoi la OnePlus după 11 ani

În urmă cu 11 ani se lansa OnePlus One, primul telefon din seria OnePlus. La scurt timp după l-am luat eu. Acum, după 5 ani de iOS am folosit OnePlus Nord 5 pentru mai bine de două saptamâni.

Deși nu am scris pe atunci un review la OnePlus One, am scris la OnePlus Two făcând o comparație între ele. Iată că sunt 10 ani de atunci și trebuie să recunosc că am fost nostalgic la recitirea review-ului. Asta pentru că OnePlus a însemnat mult pentru mine, fiind un telefon marketat atunci ca „flagship killer” însă cu buget redus, așa ca mi l-am putut permite.

Tot de dragul vremurilor trecute, dar și pentru că unele lucruri nu se schimbă niciodată (nici nu trebuie), voi structura review-ul pentru OnePlus Nord 5 exact la fel ca review-ul pentru OnePlus Two. Bonus, la final, avem și un video review.

Specificații Design și ambalaj Sistem de operare, aplicații, utilizare, performante Ecran, difuzor Cameră Autonomia bateriei Preț, disponibilitate, concluzie

Specificații și introducere

În 11 ani s-au întâmplat multe pe piața telefoanelor mobile, evident și la OnePlus. De aceea compania a lansat noi variante de telefoane și nu mai au doar unul singur. Și pentru că odată cu evoluția tehnologiei au venit și cerințe mai mari din partea clienților, OnePlus a lansat seria Nord.

Nord fiind o serie de telefoane plasate în zona de buget (Nord CE) sau middle, cum e Nord simplu. Și uite că încet încet au ajuns la varianta cu numărul 5 a acestei serii. Eu chiar mai am un OnePlus Nord N10, pe care-l folosesc ca backup-phone, și deși are 4 ani se mișcă impecabil.

Revenind la OnePlus Nord 5, iată specificațiile acestuia:

️AMOLED 6.83″ | 144Hz | 1.5k (2800 x 1272) | 450 PPI

Snapdragon 8s Gen 3

12GB RAM | 512GB stocare

50MP Sony + 8MP ultra-wide

50MP selfie | 4K@60fps

Baterie 5200mAh | 80W SuperVOOC

Android 15 + 4 ani updates

Din păcate, fără wireless charging

Se poate lua și în versiunea cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, însă eu versiunea de mai sus o testez, despre asta vorbesc. Costa 2340 lei la ITGalaxy sau 509 euro pe site-ul OnePlus sau îl găsiți și pe OppoStore. și primești și cășți și încărcator super rapid de 80 W. Versiunea cu 8 GB RAM e pe la 2200 lei, părerea mea fiind că nu merită economia de 200-250 lei pentru ceea ce primești în plus de banii aceia.

Design și ambalaj

De ambalaj nu prea mai avem multe de vorbit, pentru că odată cu timpul acesta s-a simplificat mult la toate electronicele. Și chiar dacă arată bine cutia de la OnePlus, nici în ea nu găsim prea multe lucruri: niste manuale, un ac pentru scos tăvița SIM și un cablu. Atât. Fară încărcător, cum ne-am obișnuit, fără huse.

Telefonul în schimb arată foarte bine, mai ales in varianta aceasta gri-mat testată de mine (Phantom Grey îi spun ei). Pentru că îl mai găsiți și pe albastru dar și pe un alb.

E subtire, e ușor, are carcasă metalică și se simte bine în mână, chiar premium și foarte rezistent. Și deși nu pun foarte mult preț pe asta, îmi place faptul că au dat atenție zonei de camere, care nu e foarte mult ieșită în relief.

Sistem de operare, aplicații, utilizare, performanțe

OnePlus Nord 5 vine cu Oxygen OS 15, care e bazat pe Android 15. Și a rămas așa cum eram obișnuit, un sistem de operare curat, bine construit, aerisit și fără prea mult bloatware. Zic „fără prea mult” pentru că tot am găsit pe el câteva aplicații de la Amazon preinstalate, însă au fost foarte puține și nesemnificative.

Ce m-a impresionat a fost faptul că am putut face „transferul” de pe iOS, prin cablu, care de fapt a fost doar o citire a aplicațiilor instalate acolo urmată de o instalare a lor pe noul meu OnePlus. Plus contacte și alte cele. Din păcate, fără autentificări sau alte detalii.

În viața de zi cu zi OnePlus Nord 5 se mișcă impecabil, super super rapid și fluent. Și nu e de mirare, pentru că, pe hârtie, are tot ceea ce îi trebuie să fie așa: RAM mult, procesor rapid și un ecran AMOLED cu rată de refresh mare.

Vă zic sincer, n-am simțit nicio diferență la trecerea de pe al meu iPhone 16 Pro. Interesant ar fi de remarcat cum merge dupa 6-12 luni, pentru că ultima oară când am stat mult pe un Android asta a fost problema lui: a început să meargă rău după o perioada mai îndelungată de folosire.

Doar de „amorul artei” am rulat și două teste de Geekbench, însă sincer nu știu cât mai sunt de relevante în ziua de azi, atât timp cât nu sunt dezastruoase. Asta pentru că poți să simți foarte repede un telefon care se mișcă bine, nu e nevoie de un test pentru asta. Dar uite că am făcut și asta. Și, după cum vedeți, pe single-core chiar bate flagship-uri de anul trecut, iar pe multi-core se apropie bine de tot de ele. V-am zis că e un telefon super capabil? V-am zis.

Și cumva tot de dragul testelor am încercat să obțin și niște viteze bune pe WiFi (acasa, langa router, fibră Orange de 1000 Mbps) dar și pe 5G (Digi, centrul Timișoarei):

Ecran, difuzor

Chiar și în 2025, la 11 ani după primul meu OnePlus, difuzorul încă e un aspect important pentru un telefon, asta pentru că nu toate-l au bun.

OnePlus Nord 5 are difuzoare stereo care se aud bine, suficient de bine încât să poți urmări un clip de pe canalul meu de YouTube sau de pe Netflix. Dar clar, nu e de dat petrecere cu el, nu că ar fi vreun telefon cu care poți face asta, dar basul cam lipsește.

La fel pot spune și despre display. Chiar daca nu e 4K, mi se pare super clar și de calitate. Nu ai nevoia, nu simți nevoia de mai mult. E și super rapid datorită celor 144 Hz așa că meniul e complet.

Senzorul de amprentă merge instant și din orice poziție dar nici deblocarea facială nu e rea.

Camere

La capitolul poze nu pot sa spun ca-s dezamagit, dar nici impresionat. Astea-s pozele needitate, la calitate maxima. Probabil cu un pic de edit poti face ceva foarte ok din ele, insa cred ar putea iesi un pic mai bune direct din telefon cu niste update-uri de software.

Insa la capitolul filmare, cel putin pe timp de zi, mi-a placut destul de mult. Stabilizarea pe filmarea 4K nu e foarte foarte avansata dar iti faci treaba cu ea. Mai jos avem un clip intreg filmat cu OnePlus Nord 5 dar si o filmare pe noapte.

Autonomia bateriei

Cum vă spuneam, bateria are 5200 mAh, suficient de mult încât pe mine să mă țină doua zile de folosire constantă: browsing, sunat, pozat, filmat. Cred ca dacă tragi tare-tare de el tot te ține o zi jumate, iar dacă o lași mai moale poți merge și spre trei.

Preț, disponibilitate, concluzie

De prețuri și disponibilitate am vorbit deja în capitolul de specificații. Nu îmi mai rămâne decât să trag concluzia clară ca OnePlus Nord 5 e un super-tare telefon care-ți oferă cam tot ceea ce vrei la un buget decent. Nu costa 800 lei, dar nici 5000 lei. E la mijloc, iar la 2300 lei sincer e o afacere foarte bună.

Mi-ar fi plăcut să aibă și camera de zoom si wireless charging? Da, mi-ar fi plăcut, dar nu ar mai fi costat atât. Că astea-s cam singurele lucruri care-mi lipsesc de la iPhone.

