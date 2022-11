Snapdragon 8 Gen2 este in alta liga comparativ cu Exynos 2200

Exynos 2200 este procesorul destinat flagship-urilor produs de Samsung, pe care il gasim in seria actuala de telefoane Galaxy S22 vandute in Europa.

Subiectul procesoarelor folosite de Samsung in Europa versus restul lumii este unul aprins. In timp ce unii utilizatori spun ca varianta cu Exynos functioneaza normal, altii (printre care si eu, pe testate) sunt de parere ca Samsung si-a batut joc de clienti cu procesorul Exynos 2200 utilizat in seria Galaxy S22. Utilizatorii din SUA si Asia au primit procesorul Snapdragon 8 Gen1.

Tocmai din acest motiv, unul dintre leaksterii de incredere, Ice Universe, a postat pe Twitter rezultatele obtinute in Geekbench de Snapdragon 8 Gen2 care va alimenta seria S23 si le-a comparat cu Exynos-ul folosit in generatia actuala, de care multi s-au ferit.

Diferentele sunt enorme – in jur de 23% in single-core si 45% in multi-core! Pe partea de GPU, scorul obtinut de Snapdragon 8 Gen2 este cu 60% mai mare decat cel obtinut de Exynos 2200, iar pe partea de eficienta e cu 88% mai eficient.

Sper ca Europa va primi intr-un final un flagship corect de la Samsung.

For Exynos2200 users in Europe, the update from S22U to S23U is an earth shaking change. The multi-core increase of 45% is enough to make you feel faster in daily operation, not just in the score. pic.twitter.com/4cRCutwILd

— Ice universe (@UniverseIce) November 22, 2022