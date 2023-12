Sondajul de marți: Cum cumpărați biletele pentru evenimentele culturale la care mergeți?

Timișoara a fost Capitală Culturală Europeană anul acesta, așa că am avut parte de câteva evenimente interesante la care să mergem.

Poate cel mai important dintre ele este Expoziția Brâncuși: surse românești și perspective universale, care reunește câteva opere impresionante ale marelui sculptor. Iar cum peste două săptămâni intru în concediu, am decis să vizităm și noi, adulții, expoziția pe care pruncii au văzut-o deja.

Așa că am intrat pe site-ul dedicat evenimentului și am cumpărat online două bilete. Mi-am adus aminte că și la concertul lui David Garrett am făcut la fel – tot online am luat biletele.

Prin urmare, am verificat și la alte astfel de ocazii și am concluzionat că am preferat mai tot timpul acest tip de achiziții în dauna celor de la casele de bilete. Motivele sunt simple – e mai comod, nu trebuie să pierd timp la cozi și aleg mai simplu locurile.

Voi cum procedați?

PS: Da, tot online am încercat să cumpăr bilete la spectacolul lui John Malkovich, dar nu am mai prins niciunul…