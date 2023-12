Primul trailer pentru Grand Theft Auto VI este aici!

GTA este o serie care nu mai are nevoie de nici o prezentare.

Indiferent daca esti gamer sau nu, cel putin ai vazut sau macar auzit de unul dintre titlurile seriei. Cu Grand Theft Auto V cei de la Rockstar au batut recorduri dupa recorduri si a pastrat portofelul acestora plin mai bine de 10 ani, unul din motivele pentru care urmatorul titlu a fost confirmat oficial abia astazi.

Primul trailer pentru GTA VI nu ofera secvente directe de gameplay si este construit foarte similar cu cel al titlului anterior: ofera cateva informatii despre locatii si personaje. Actiunea pare ca se va desfasura in Vice City si cel mai probabil protagonistii vor fi cei doi care formeaza cuplul prezent in trailer.

In materie de motor grafic va utiliza RAGE, care si-a facut debutul in GTA IV si a fost folosit si in Max Payne 3, GTA V sau Red Dead Redemption 2. Similar cu GTA V, exista sanse ca al saselea titlu sa fie mai intai lansat pe Playstation 5, Xbox Series S|X si mai tarziu pe PC.

Va fi lansat in 2025 si intrebarea mea este: cum vi se pare? Eu unul am mixed feelings legate de el. Titlul meu preferat de la Rockstar este Red Dead Redemption 2, urmat de Max Payne 3, GTA Vice City, GTA V si GTA IV.