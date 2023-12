Saga continuă: Se pare că nici mie nu îmi va onora comanda Altex

Dacă ați citit ArenaIT luna trecută sigur știți despre pățania colegului Alex, cu comanda neonorată de cei de la Altex. 🙁

Ați zice că și eu ar fi trebuit să cunosc situația și să mă gândesc de două ori înainte de a comanda ceva de la Altex, nu? Ei bine, aveți mare dreptate, doar că eu am ignorat totul și m-am hazardat la o comandă pe site la ei, pentru că era fix ce căutam eu de Black Friday, dar nu am găsit la preț rezonabil – un robot de aspirare.

Ca să nu o mai lungesc cu introducerea, iată și povestea, pe scurt: pe 21 noiembrie am primit un mesaj de la cineva care știa ce urmăream să cumpăr cum că este disponibil un produs resigilat, în showroom-ul Altex din Sibiu. Produsul era un aspirator robot XIAOMI Mi Vacuum Mop Pro, 0.6l, autonomie max 110 min, Wi-Fi, functie mop, alb, la 642,52 lei! Ținând cont că era ce căutam și la un preț bun, am dat comanda instant, chiar dacă era un produs resigilat. Mă aștept să nu aibă semne de uzură, pentru că, din propria experiență, cele expuse în showroom nu sunt folosite decât, cel mult, ca demonstrație cum se mișcă și cum se controlează din aplicație.

Pentru conformitate, las print screen cu comanda confirmată:

Între timp, deși am citit saga lui Alex, care taman a doua zi după comanda mea primea notificare cum că Altex va onora totuși comanda anulată inițial, am ignorat total subiectul. Doar că, după încă o zi, m-am gândit că este posibil să am și eu ”norocul” colegului și am contactat o cunoștință care lucrase anterior la retailerul în cauză, ca să văd de ce comanda apare doar confirmată integral în cont. Acesta m-a asigurat că totul e ok, lucru certificat ulterior și de mine, pentur că am observat că toate comenzile mele apăreau așa, pe platforma lor:

După încă o săptămână (bine, au fost doar șase zile, dar fiți indulgenți cu mine) în care nu am auzit nimic de la vânzător sau de la curier, am decis să deschid un tichet din aplicație, pentru a semnaliza o posibilă problemă. Poate așa le trezesc la viață sistemul! 😛

La acel moment încă mai speram că este totul o eroare și pachetul va fi livrat cu întârziere, dat fiind că era o perioadă aglomerată pentru ei… Azi sunt convins că nu voi mai primi aspiratorul, iar tot ce aștept e să îmi returneze banii mai repede.

Concluzia? La aproape două săptămâni de la comandă nu știu nimic de la ei, deși am deschis și acel tichet de mai sus, iar banii îmi sunt încă blocați la ei. Profesionalism, neică, ce mai!

Inteligentul învață din greșelile altora, deșteptul din greșelile lui, prostul nu greșește niciodată, așa îmi zicea tata, când eram mic… Momentan, tot ce sper este să fi învățat ceva din toată situația, chiar dacă e pe propria-mi piele. 🙂 Dacă am ajuns să evit Fan Courier (detalii aici, aici, aici și aici), sunt destul de sigur că voi face la fel și cu Altex!

PS: Le mai dau timp până la final de săptămână, după care fac și plângere oficială la ANPC.