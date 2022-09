V-am mai povestit aici că am optat pentru abonamente Digi Nelimitat pentru toată familia, tocmai pentru că avem acoperire bună atât acasă, cât și la serviciu. Ba, mai mult, prin zonele pe unde mai umblăm am reușit să prind și puțin 5G de la ei.

Un alt motiv pentru care am optat pentru abonament, pe lângă cost și acoperire, este faptul că nu prea călătorim des în afara țării. În concedii, de anul trecut, am descoperit varianta de roaming prin eSIM, iar în ieșirile scurte, nu am simțit să mă coste atât de mult cîteva mesaje schimbate pe Whatsapp. Apropo, pentru cei care nu sunt ok cu variante de roaming amintită de mai sus, pentru că nu au terminale compatibile cu tehnologia, vă recomand să atuncați un ochi pe eMAG, că au o ofertă bogată…

Ei bine, revenind la oile și gigabiții noștri, azi am fost tare mirat să primesc mesajul de mai jos, când am atertizat în Munchen:

Practic, am eliminat o problemă: mai nou, pare-se că Digi oferă internet în roaming, deși nu are nicio mențiune pe site-ul oficial. De acum, de câte ori ies până la Mako, sau la Szeged, nu mai am niciun stres cu costurile suplimentare! Sunt curios dacă mai sunt printre voi persoane care au primit (și citit) acest tip de mesaj și dacă valorile incluse diferă de la o țară la alta.

Pentru a respecta regulile jurnalismului, voi cere și o poziție oficială celor de la Digi.Mobil. Sper doar să răspundă mai rapid decât o fac la call center. 🙂