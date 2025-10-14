Sondajul de marți: cat de des schimbați gadget-urile?

Arena IT

Obișnuiam să fiu fericit odată cu un gadget nou sau cu schimbarea unuia vechi, însă în timp am început să apreciez mai mult sustenabilitatea, și să folosesc cât se poate de mult un gadget.

Așa se face că atunci când ni s-a stricat televizorul din bucătărie am ales să-l duc la reparat. Am zis că dacă e mai ieftin decât jumătate din prețul unuia nou asemănător, îl repar. Când electronistul mi-a spus că e 400 lei reparația i-am dat instant ok-ul.

La fel fac acum și cu căștile mele Apple AirPods Pro, prima generație, pe care le-am luat fix în urmă cu patrnu ani de zile. Da, au făcut figuri pe partea de încărcare, că nu mai faceau contact pe clemele acelea din interior, dar am rezolvat problema cu o scobitoare. Nu mai am probleme de vreo jumătate de an, dacă nu mai bine.

Da, anularea zgomotului nu mai merge perfect și dacă ating casca dreaptă cu ceva (căciulă, pun capul pe pernă etc.) șuieră ușor câteodată. Dar în rest își fac treaba perfect. Și am alergat și pedalat cu ele în ultimii 4 ani cât pentru o viață.

Mă tentează tare să iau ultimele Pro-uri, dar mai stau. Mai ales că acum am la test niște Huawei (vine review în curând) care chiar mă impresioneaza.

Dar ziceți-mi voi. Voi cum faceți? Schimbați electronicele ca pe șosete sau doar atunci când se rup în călcâi? 😀

Cât de des schimbați Gadget-urile (2025)
  • Când se strică 75%, 36 votes
    36 votes 75%
    36 votes - 75% of all votes
  • Când mă plictisesc de ele 21%, 10 votes
    10 votes 21%
    10 votes - 21% of all votes
  • Când apare un model nou 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    2 votes - 4% of all votes
Total Votes: 48
10.10.2025

