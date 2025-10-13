Review Huawei Watch GT6 Pro – smartwatch cu autonomie de până la 21 zile

La fel ca în fiecare toamnă, Huawei și-a reîmprospătat smartwatch-urile din gama GT, iar de data aceasta îmbunătățirile sunt semnificative. Noul Watch GT6 Pro aduce o creștere considerabilă a autonomiei, un display OLED mai mare și mult mai luminos, precum și noi funcții avansate de monitorizare a sănătății și a activităților fizice. Ceasul este capabil acum să detecteze prezența aritmiilor prin analiza undei de puls, funcția fiind chiar certificată medical la nivel de UE, aduce localizare multi-band mai precisă și este mult mai bine optimizat pentru ciclism. În plus, construcția este la fel de calitativă și solidă ca până acum, fiind realizată dintr-un aliaj de titan, iar prețul de pornire a rămas neschimbat. Discutăm despre un smartwatch destinat cu precădere pasionaților de sport, dar care, după cum veți descoperi în rândurile ce urmează, se descurcă binișor și la alte capitole.

Specificații Huawei GT6 Pro:

Dimensiuni 45.6 x 45.6 x 11.25 mm Greutate 54.7 grame (fără curea) Material Aliaj de titan Display Ecran circular AMOLED LTPO 1.47″, rezoluție 466 x 466 pixeli, 317 PPI, luminozitate de până la 3000 niți, protecție sticlă de safir Sistem de operare HarmonyOS 6.0 Compatibilitate Android 9.0 sau mai nou, iOS 13 sau mai nou Conectivitate Bluetooth 6.0 cu BR și BLE, NFC, GNSS L1 GPS+GLONASS+GALILEO+BDS+QZSS, GNSS L5: GPS+GALILEO+BDS+QZSS Senzori TruSeen 6.0, accelerometru, giroscop, magnetometru, optic de detectare a ritmului cardiac, barometru, temperatură, lumină ambientală, ECG, adâncime Monitorizare sănătate Ritm cardiac, EKG cu certificare medicală, saturație de oxigen din sânge (SpO2), HRV activ permanent, rigiditate arterială, stare emoțională, stres, exerciții de respirație, monitorizare somn Autonomie și încărcare Acumulator cu capacitate de 867 mAh; autonomie de maxim 21 zile, de până la 12 zile de utilizare tipică, până la 7 zile cu AOD și până la 40 ore în modul sport outdoor Încărcare rapidă până la 20 W utilizând încărcătorul din pachet sau prin orice încărcător pe standardul Qi Mediu și impermeabilitate Temperaturi de operare -20 – +45 C; rezistență la apă de până la 5 ATM (până la 50 metri timp de 10 minute), certificare IP69, rezistent la scufundări de până la 40 metri Culori Black, Brown și Titanium

Ambalaj și accesorii

Huawei Watch GT6 Pro vine într-un ambalaj elegant, specific ceasurilor premium, iar în materie de accesorii include pad-ul de încărcare wireless și un ghid de utilizare. De această dată, pad-ul poate încărca la puteri de până la 20 W, însă nu este însoțit de alimentator. Varianta Black, cea pe care am primit-o la test, include o curea din fluoroelastomer, în timp ce celelalte variante de culoare, Titanium Metal și Brown Woven, sosesc cu brățări din titan sau woven (o combinație între silicon și material textil). Producătorul mai are în ofertă și o curea din fluoroelastomer pe culoare gri, însă doar ca achiziție separată.

Construcție și ecran

Huawei GT6 Pro, chiar în varianta sport cu brățară din fluoroelastomer, aduce o prezență elegantă și o construcție solidă, realizată dintr-o combinație de aliaj de titan și sticlă de safir.

Se face remarcat prin forma octogonală de pe partea frontală, care îi conferă un aspect impunător, dar și prin marginile foarte înguste din jurul ecranului. Display-ul OLED este circular, măsoară 1.47″ și este cu 5% mai mare decât pe modelul din generația precedentă. Totodată, acesta aduce o rezoluție ridicată, de 466 x 466 pixeli, o densitate de pixeli de 317 PPI, respectiv o luminozitate de 3000 niți, de aproximativ 2.5 ori mai mare față de cea de 1200 niți de pe GT5 Pro.

Discutăm așadar despre un display cu o densitate de ridicată de pixeli, dar mai ales cu o luminozitate foarte mare, capabilă să facă față bătăii razelor solare indiferent de condiții.

Senzorii de monitorizare a indicatorilor vitali sunt amplasați, desigur, pe spate. Aceștia au primit o serie de îmbunătățiri importante pe noul model, fiind integrați sub forma modulului Huawei TruSense 6.0, iar acum permit inclusiv detectarea aritmiilor cardiace prin analiză de undă de puls.

Pentru interacțiunea cu utilizatorul ceasul dispune și de două butoane fizice: unul de tip coroană, amplasat pe dreapta, în zona superioară și utilizat pentru accesarea meniului cu aplicații și setarea anumitor parametri în funcție de context, respectivul un altul în zona inferioară, destinat revenirii la meniul principal și realizarea de măsurători de tip EKG.

Latura stângă găzduiește difuzorul, care livrează o calitate neașteptat de bună dacă e să ne raportăm la dimensiuni. Este util în mare parte doar pentru apeluri, dar poate reda și muzică, în caz că vreți să faceți asta.

În cazul variantei testate, cum spuneam, primim o curea din fluoroelastomer. Este un tip de material cauciucat cu rezistență fizică și chimică foarte bună, fiind utilizat, printre altele, și în industria aerospoațială. Cureaua se ajustează pe încheietură la dimensiuni între 140 – 210 mm și mi s-a părut foarte comodă.

Nu agață firele de păr, nu deranjează când încheietura este transpirată și nici nu este prea rigidă. În plus, se prezintă binișor și ca aspect. Scoaterea acesteia se realizează prin apăsarea butoanelor dedicate de pe fiecare parte, exact ca la un ceas clasic.

De asemenea, pe lângă aspectul solid și plăcut, Huawei GT6 Pro se face remarcat și prin rezistența sporită la intemperii. Poate opera la temperaturi cuprinse între – 20 și + 45 grade Celsius, rezistă în apă la presiuni de până la 5 ATM (până la 5 metri timp de 10 minute) și beneficiază de certificare IP69K, putând fi utilizat la scufundări în apă sărată sau dulce la adâncimi de până la 40 metri.

Conectivitate

În ceea ce privește conectivitatea, Huawei GT6 Pro aduce Bluetooth 6.0 cu BR și BLE, NFC, localizare multiband (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS și GNSS), respectiv difuzor și microfon pentru apeluri de voce. Nu are Wi-Fi și nici conectivitate mobilă, astfel că nu poate opera independent pentru apeluri de voce, actualizări sau sincronizări cu anumite aplicații. De asemenea, NFC-ul, deși prezent, nu poate fi utilizat în România pentru plăți contactless. Cât despre apelurile de voce, acestea pot fi efectuate doar atunci când ceasul este conectat la smartphone. Calitatea este mai mult decât satisfăcătoare – microfonul reușește să anuleze binișor zgomotele de fond, iar difuzorul are un volum suficient de mare încât să permită conversații în condiții decente. Nu e o soluție pentru conversații îndelungate, ci mai degrabă una de urgență, dacă aveți mâinile ocupate și nu puteți utiliza telefonul. Cât despre precizia localizării, aflați că aceasta a fost îmbunătățită considerabil pe noul model, însă mai multe pe acest subiect găsiți în secțiunea de monitorizare a activităților fizice.

Sistem de operare, aplicații și funcții integrate

Ceasul sosește cu HarmonyOS 6.0, un sistem de operare proprietar Huawei cu o interfață prietenoasă, optimizare excelentă, animații fluide și numeroase opțiuni de monitorizare pentru activități fizice și sănătate. Funcțiile de monitorizare, configurările, dar și celelalte informații de interes, cum ar fi rezumatele activităților fizice și notificările, sunt integrate armonios în interfață și foarte ușor de înțeles. Astfel, dacă veniți de la un alt producător de smartwatch-uri sau utilizați pentru prima dată un astfel de dispozitiv, vă veți adapta foarte rapid. De asemenea, pentru control facil, sistemul de operare pune la dispoziție și un panou cu quick toggles, similar cu cel de pe Android, care permite accesul la diverse comenzi rapide (blocare ecran, găsire telefon, ecran mereu activat etc.), precum și un meniu de multitasking care facilitează comutarea sau închiderea aplicațiilor. Fețele de ceas se pot schimba instant direct de pe dispozitiv, prin apăsarea lungă pe ecranul principal, meniul cu aplicații poate fi deschis printr-o singură apăsare a coroanei, iar cel de multitasking prin dubla apăsare a coroanei. Cât despre statisticile legate de starea de sănătate și activitățile fizice, acestea pot fi accesate rapid prin glisare spre stânga. Deși Huawei nu se laudă cu un procesor mai puternic pe noul model sau cu optimizări de performanță la nivelul sistemului de operare, GT6 Pro se simte ceva mai rapid decât GT5 Pro-ul de anul trecut. Meniurile și aplicațiile se încarcă mai rapid, de cele mai multe ori instant, iar tranzițiile sunt foarte fluide, fără nici cea mai mică urmă de lag.

Și cu toate că este un smartwatch gândit în principal pentru monitorizarea sănătății și a activităților fizice, GT6 Pro se descurcă binișor și la alte capitole. Notificările sunt livrate instant, iar în cazul smartphone-urilor cu Android, puteți răspunde direct de pe ceas utilizând tastatura QWERTY. Totuși, trebuie menționat că notificările care includ imagini nu sunt afișate pe ceas, iar în cazul împerecherii cu un iPhone nu există posibilitatea de a răspunde mesajelor, nici măcar cu mesaje predefinite sau emoji-uri.

În ceea ce privește compatibilitatea, aflați că Huawei GT 6 Pro poate opera atât cu smartphone-uri Android (versiunea 9.0 sau mai nouă), cât și cu cu cele iOS (versiunea 13.0 sau mai nouă), gestionarea și sincronizarea realizându-se prin aplicația Huawei Health. Mari diferențe între între cele două platforme n-o să observeți, exceptând posibilitatea de a răspunde notificărilor pe iPhone. Eu l-am testat pe iPhone și n-am întâmpinat nici cea mai mică problemă. Știu că pe modelele anterioare au existat unele nemulțumiri cu privire la sincronizarea pe iPhone, unii utilizatori raportând deconectări și întârzieri în afișarea notificărilor, însă, în cazul meu, cu iPhone 16 Pro Max, nu m-am lovit de astfel de situații. De asemenea, am apreciat foarte mult și simplitatea procesului de configurare. Chiar dacă nu avem de-a face cu un dispozitiv nativ pentru ecosistemuliOS, procesul de împereche a fost simplu și rapid. La prima pornire a trebuit doar să scanez codul QR de pe ceas, prin intermediul Huawei Health, iar apoi aplicația s-a ocupat de tot, întreg procesul fiind finalizat în mai puțin de două minute. Totodată, actualizările de firmware se realizează prin Wi-Fi direct și sunt foarte rapide, chiar dacă ceasul nu are în mod oficial conectivitate Wi-Fi.

Cât despre interfața aplicației Huawei Health și funcțiile pe care le oferă, aflați că aceasta este prietenoasă, bogată în opțiuni, dar în același timp și foarte bine organizată. Pe pagina destinată configurării dispozitivului ne sunt prezentate mai toate funcțiile de interes: fețe de ceas, notificări, alarmă, descărcare hărți de navigare offline, ritm cardiac, măsurare saturație oxigen în sânge (SpO2), electrocardiogramă, detectare rigiditate arterială, precum și, în premieră, opțiunea de a analiza prezența aritmiilor prin analiza undei de puls. Totodată, în aplicație sunt incluse și funcțiile de monitorizare și raportare a calității somnului, opțiunea de căutare a dispozitivului și transferul de fișiere audio pe ceas.

În ceea ce privește opțiunile de personalizare, Huawei oferă poate cea mai mare varietate de fețe de ceas din rândul producătorilor de smartwatch-uri de pe piață. Sunt disponibile sute de watch face-uri gratuite, organizate intuitiv pe mai multe categorii: clasic, multifuncțional, activ, numere, fotografii din galerie etc. Găsiți modele pe toate gusturile și cu siguranță nu vă veți plictisi de ele.

Totuși, trebuie să țineți cont că Watch GT6 Pro este ceva mai rudimentar în comparație smartwatch-urile din seria Watch (non-GT) de la Huawei, în sensul că nu poate rula prea multe aplicații terțe și nici nu sosește cu un asistent vocal, cum ar fi Google Assistant sau Celia. Aplicațiile terțe sunt disponibile într-un număr de limitat în App Gallery, iar multe dintre ele sunt mai degrabă redundante, având de multe ori aceleași roluri ca cele preinstalate (calendar, calculator etc.). Totuși, la câte funcționalități integrate găsiți Watch GT6 Pro, s-ar putea să nu nici nu simțiți nevoia utilizării unor aplicații terțe. După cum veți descoperi mai jos, ceasul oferă cam tot ce v-ați putea dori pentru monitorizarea sănătății și a activităților fizice, iar șansele să aveți nevoie de ceva suplimentar sunt destul de mici. De asemenea, aceste limitări, dacă le putem numi așa, aduc și unele avantaje importante: consumul de energie considerabil mai mic și, implicit, autonomia foarte bună.

Monitorizare sănătate, activități fizice și detectarea aritmiilor prin undă de puls

Huawei Watch GT6 Pro se numără printre cele mai complexe dispozitive wearable nemedicale de pe piață și aduce o serie de îmbunătățiri importante față de modelul din generația anterioară. Astfel, pe lângă funcțiile deja standard de măsurare a ritmului cardiac, a saturației de oxigen din sânge, cea de ECG și de detectarea a rigidității arteriale, noul model introduce, în premieră, posibilitatea de a detecta aritmiile prin analiza undei de puls. Această tehnologie beneficiază de certificare medicală la nivel de UE și poate să detecteze anumite anomalii la nivelul inimii, cum ar fi fibrilația artrială, printr-o evaluare ce durează doar 30 de secunde. De asemenea, tot la capitolul sănătate, Watch GT6 Pro poate evalua și starea emoțională, în baza anumitor indicatori vitali și poate deduce cu o precizie destul de bună nivelul de stres. De asemenea, multe dintre funcțiile de monitorizare ale indicatorilor vitali au fost îmbunătățite, atât prin hardware, cu ajutorul noului set de senzori TruSeen 6.0, cât și prin software.

Măsurătorile sunt mai precise decât până acum, având abateri de doar câteva procente, iar erorile grave, cel puțin din experiența mea, sunt inexistente. Monitorizarea somnului a fost la rândul ei îmbunătățită, iar acum se folosește de mai multe tipuri de date pentru a estima durata somnului, fazele acestuia și eventualele probleme. Poate detecta inclusiv trezirile repetate și episoadele de apnee în somn, utilizând înregistrările audio și prezintă un rezumat ușor de înțeles, precum și recomandări relevante. Totuși, trebuie menționat că ceasul nu este certificat și nici promovat ca un dispozitiv medical. Dispozitivul nu poate pune diagnostice și nu înlocuiește un consult medical, iar pentru orice probleme de sănătate sau simptome va trebui să apelați la medic.

Mai toți indicatorii vitali sunt monitorizați automat în regim 24/24, fără a fi necesară intervenția utilizatorului, iar datele sunt sincronizate și ușor accesibile direct pe ceas sau pe smartphone în aplicația Huawei Health, pagina Health Summary. Ce am observat pe parcursul testării e că Huawei a mers pe o abordare ceva mai agresivă în monitorizarea anumitor indicatori vitali, în sensul că datele sunt colectate mult mai frecvent decât pe dispozitivele altor producători, așadar și statisticile sunt ceva mai detaliate. În plus, această abordare nu pare să crească în mod sesizabil consumul de energie, autonomia fiind foarte bună.

În ceea ce privește monitorizarea activităților fizice, ceasul este capabil să detecteze și să înregistreze numeroase tipuri de antrenamente, cum ar fi alergatul, mersul pe munte, golful, ciclismul, înotul și chiar și schiatul. În plus, noul model este mult mai bine optimizat pentru ciclism, putând evalua precis performanța cu ajutorul funcției Virtual Cycling Power. Chiar și fără utilizarea un modul de măsurare pe bicicletă, VCP este capabil să estimeze energia la pedalare, luând în calcul viteza, cadența, înclinația traseului și alte informații pentru a oferi rezultatele exprimate în wați, așa cum se procedează în ciclismul profesional. De asemenea, Watch GT6 Pro sosește și cu o nouă antenă de tip sunflower, prevăzută cu tehnologia Huawei 3D converged positioning, care îmbunătățește considerabil precizia la înregistrarea traseelor de alergat, dar mai ales în cazul activităților cu bicicleta. Conform Huawei, la mersul cu bicicleta, deviațiile în înregistrarea distanțelor și traseelor sunt de doar 1%, iar viteza afișată are o precizie de 98.69% – cu mult peste media industriei. În plus, pentru evaluarea mai precisă a performanțelor în ciclism, ceasul se poate conecta și la module de măsurare a puterii de pe biciclete.

De asemenea, pentru cei cu o preocupare deosebită pentru sănătate și forma fizică, Huawei pune la dispoziție și un serviciu premium, denumit Health+, care costă 39.99 lei pe lună și oferă programe avansate de ținere sub control a greutății, antrenamente optimizate pentru diferite părți ale corpului și statistici detaliate. Totodată, Health+ include și numeroase masterclass-uri pentru sporturi, meditație și somn.

Autonomie și încărcare

Având în vedere că nu rulează pachete software complexe și nici nu dispune de conectivitate Wi-Fi sau de date mobile, ceasul integrează un SoC cu dotări modeste, dar foarte eficient din punct de vedere energetic. În plus, capacitatea acumulatorului a fost crescută cu 65% față de modelul anterior, de la 524 mAh la 867 mAh, astfel că Watch GT6 Pro aduce o îmbunătățire considerabilă a autonomiei. Conform fișei tehnice, autonomia maximă este de până la 21 zile, cea tipică de până la 12 zile, iar cu always-on display activ poate ajunge până la 7 zile. Iar cifrele acestea nu sunt teoretice și vă pot confirmă că sunt cât se poate de reale. Conectat permanent la smartphone, cu notificări și toate funcțiile de monitorizare active, bateria a rezistat onorabil – am ajuns la 18% baterie de abia în a 11-a zi. Sigur, cu always-on display sau antrenamente frecvente, autonomia poate scădea simțitor, însă, chiar și așa, Huawei GT6 Pro asigură poate cea mai bună autonomie din rândul smartwatch-urilor de pe piață.

De asemenea, încărcarea este mai rapidă decât pe modelele din generațiile anterioare, ceasul sosind de această dată cu un pad wireless de 20 W. Astfel, are nevoie de doar aproximativ 30 de minute pentru încărcare de la 25% la 75%, respectiv de 50 minute până la 100%. În plus, Watch GT6 Pro este compatibil și cu standardul Qi, putând fi alimentat de orice încărcător wireless, dar și de smartphone-uri care dispun de tehnologia reverse wireless charging.

Concluzie

Huawei GT6 Pro este un smartwatch excelent, foarte bine dotat și cu îmbunătățiri considerabile față de modelul din generația precedentă. Oferă extrem de multe funcționalități de monitorizare a sănătății și a activităților fizice, are o durată de viață a bateriei de până la 21 zile și aduce o construcție calitativă și elegantă. În plus, dispune de un display OLED foarte luminos, care poate urca până la 3000 niți, aduce în premieră opțiunea de detectare a aritmiilor prin analiza undei de puls și sosește cu îmbunătățiri notabile pentru localizare și analiza performanței în ciclism. Lipsa aplicațiilor third party n-aș considera-o neapărat un dezavantaj, având în vedere că ceasul ne oferă cam toate funcționalitățile de care avem nevoie, însă faptul că nu primim nici de această dată plăți contactless ar putea fi un inconvenient pentru cei obișnuiți să plătească cu ceasul. Cât despre lipsa opțiunilor de conectivitate Wi-Fi și eSIM, depinde foarte mult preferințe și nevoi. Dacă nu folosiți ceasul fără smartphone și nici nu doriți ca acesta să poată realiza apeluri în mod autonom, atunci lipsurile pe partea de conectivitate sunt ca și inexistente.

Watch GT6 Pro este disponibil în magazinul online Huawei la prețuri cuprinse între 1799 – 2499 lei, în funcție de varianta de culoare și brățară. Indiferent de modelul pe care îl alegeți, până pe data de 31 octombrie primiți 200 lei reducere la aplicarea cuponului AGT6SERIES200 la checkout, precum și o brățară suplimentară din fluoroelastomer în valoare de 200 lei.

Pro:

Autonomie excepțională

Display OLED cu rezoluție înaltă și luminozitate de 3000 niți

Construcție din aliaj de titan și ecran protejat prin sticlă de safir

Numeroase funcții de monitorizare a activității fizice și a sănătății

Sistem de operare cu interfață prietenoasă, fluid și bogat în opțiuni

Încărcare rapidă

Compatibil Android și iOS

Colecție bogată de fețe de ceas gratuite

Contra: