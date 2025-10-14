Google face tot posibilul pentru a nu mai permite utilizarea uBlock Origin în Chrome

uBlock Origin, una dintre puținele extensii capabile să blocheze reclamele de pe YouTube, devine tot mai greu de instalat în Chrome și în celelalte browsere bazate pe engine-ul Chromium. Extensiile de acest fel, bazate pe formatul Manifest V2, nu mai sunt permise în Chrome de mai bine de un an, însă, prin modificarea unor configurări, utilizatorii reușeau fenteze restricțiile introduse de Google și să utilizeze în continuare adblocker-ul.

Din păcate, Google pare că încearcă să facă tot posibilul pentru a bloca utilizarea extensiilor de acest fel, iar odată cu versiunea 140 a browser-ului Chrome, dezactivarea restricțiilor nu mai este posibilă prin simpla modificare a unor flag-uri. A rămas, în schimb, o altă metodă, dar mult mai complicată: crearea unui shortcut alternativ pentru Chrome și adăugarea parametrilor „–disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled” în proprietăți, câmpul target. Cel mai probabil, și această metodă va fi blocată în viitorul apropiat, iar dacă veți dori să blocați în continuare reclamele de pe YouTube, nu veți avea de ales decât să migrați la un browser cu capabilități native de adblocking, cum ar fi Brave.

Via Neowin