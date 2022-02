Sony va cumpăra Bungie, dezvoltatorul jocurilor Halo și Destiny

Sony a anunțat preluarea Bungie, studioul din spatele seriilor Halo și Destiny. Tranzacția este estimată la 3.6 miliarde dolari, însă studioul nu va fi administrat direct de Sony Interactive Entertainment, ci va opera ca o subsidiară a companiei. Totodată, Bungie a anunțat că viitoarele jocuri nu vor veni doar pe PlayStation, ci vor continua să fie disponibile pe toate platformele. Tranzacția este una bizară având în vedere că până nu demult Bungie avea un parteneriat de exclusivitate cu Microsoft, franciza Halo fiind disponibilă doar pe Xbox și PC.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD

— Bungie (@Bungie) January 31, 2022