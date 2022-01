Microsoft anunță achiziția Activision Blizzard. Tranzacția este estimată la 68,7 miliarde de dolari

Microsoft a anunțat preluarea Activision Blizzard, publisher-ul din spatele francizelor World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Starcraft și Overwatch. Tranzacția, estimată la 68,7 miliarde de dolari (95 dolari/acțiune), este cea mai mare din istoria Microsoft. Ca urmare a achiziției, Microsoft va deveni a treia companie din industria gaming-ului, în funcție de încasări, după Tencent și Sony. De asemenea, gigantul american a anunțat și că o bună parte din titlurile Activision Blizzard vor deveni disponibile pe Game Pass pentru PC și Xbox în viitorul apropiat. Platforma are deja 25 milioane de abonați, iar Microsoft investește constant în noi servicii și jocuri, în încercarea de a recupera cota de piață pierdută în fața rivalului Sony.

La deschiderea ședinței de tranzacționare din Statele Unite, acțiunile Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) s-au apreciat cu 29.9%, atingând valoarea de 84,96 dolari – cel mai mare nivel din ultimele 6 luni.

Sursa: Microsoft