O parte din vina ii apartine lui Covid-19.

Iar cealalta parte componentelor hardware care se gasesc in consola. Covid-19 a afectat campania de marketing a consolei, dar nu si capacitatea de productie. Astfel, Playstation 5 ar urma sa fie disponibil intr-un numar de 5-6 milioane de exemplare pana in martie 2021. Playstation 4 s-a vandut in 7.5 milioane de exemplare in primele 2 semestre fiscale ale disponibilitatii.

Informatia nu a fost confirmata de Sony.

[sursa]