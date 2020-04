Just Cause 4 este gratis

Cel mai recent titlu al seriei Just Cause este oferit in mod gratuit de catre Epic.

Titlul este disponibil pe magazinul Epic Games Store si deja stiti cum functioneaza: aveti nevoie de cont, dupa care puteti descarca jocul de aici.

Just Cause 4 a fost lansat in decembrie 2018 si nu a fost primit foarte bine, pe Steam avand calificativul „mixed”, iar pe metacritic scorul este 68/100.

Totusi, este gratis, asa ca nu prea ma pot plange.

Alt joc oferit pomana este Wheels of Aurelia, nu am auzit de el si nici n-am de gand sa-l incerc, dar pentru curiosi, il gasiti aici.