Star Trek: Discovery va fi disponibil pe SkyShowtime din aprilie

Știți că nu prea scriem despre filme pe aici, de asta se ocupă alții. Dar seria Star Trek e una din pasiunile mele (apropo, am văzut toate seriile și filmele din franciză, mai puțin benzile desenate), așa că nu am rezistat tentației…

Am scris și acum aproape un an despre acest serial aici, iar prin unele articole am mai menționat că sunt fan al seriei, nu musai al acestui serial. 🙂

SkyShowtime a confirmat astăzi că sezonul cinci din Star Trek: Discovery va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe platformă, începând cu 5 aprilie, adică la fix un an de la lansarea precedentului. Primele patru sezoane ale serialului vor putea fi vizionate pe SkyShowtime în luna martie, înainte de lansarea noului sezon.

Al cincilea și ultimul sezon din Star Trek: Discovery îi prezintă pe Căpitanul Burnham și echipajul U.S.S. Discovery în timp ce descoperă un mister care îi va trimite într-o aventură epică prin galaxie, în căutarea unei forțe străvechi, a cărei existență a fost ascunsă în mod deliberat, timp de secole. Dar mai sunt și alții plecați la vânătoare… inamici periculoși, disperați să pună mâna pe trofeu doar pentru ei, și vor face orice pentru a-l obține.

Star Trek: Discovery, sezonul cinci, îi prezintă în distribuție pe Sonequa Martin-Green (Căpitanul Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland „Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) și Callum Keith Rennie (Rayner). Sezonul cinci le include, de asemenea, pe vedetele invitate cu recurență în seria Star Trek: Discovery, Elias Toufexis (L’ak) și Eve Harlow (Moll).

Serialul este produs de CBS Studios în asociere cu Secret Hideout și Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry și Trevor Roth sunt producători executivi. Alex Kurtzman și Michelle Paradise sunt co-directori. Primele patru sezoane din Star Trek: Discovery vor fi disponibile pentru vizionare pe SkyShowtime din luna martie. Serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

În prezent, sunt disponibile pe SkyShowtime și alte titluri ale francizei Star Trek, precum: Star Trek (2009), Star Trek Beyond, Star Trek Into Darkness, Star Trek: Nemesis, Star Trek (1966) S1-3, Star Trek: Deep Space Nine S1-7, Star Trek: Enterprise S1-4, Star Trek: Prodigy S1, Star Trek: Strange New Worlds S1-2, Star Trek: The Next Generation S1-7 și Star Trek: Voyager S1-7.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame), cu o perioadă de încercare gratuită de șapte zile și anulare oricând.

Cei care au fost pe fază la lansarea platformei în România au prins oferta cu abonament la SkyShowtime la jumătate de preț. Pe viață!