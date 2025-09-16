Statele Unite oferă o recompensă de 11 milioane de dolari pentru prinderea unui cetățean ucrainean implicat în activități ransomware

Într-o perioadă de doar trei ani, Volodymyr Tymoshchuk, un cetățean ucrainean implicat în dezvoltarea și distribuirea de ransomware, a perturbat activitatea a peste 250 de companii din Statele Unite și a adus prejudicii de 18 miliarde de dolari. Atacatorul a țintit în principal companii foarte mari din domenii medicale, industriale și energetice, iar acum este acuzat de numeroase infracțiuni federale. Conform declarațiilor făcute de Departamentul de Justiție din SUA, acesta a încercat să-și ascundă identitatea, schimbând constant codul payload-urilor ransomware și utilizând diferite tehnici de distribuire a atacurilor. De asemenea, Tymoshchuk este bănuit că, între 2019 și 2020, ar fi coordonat atacurile ransomware LockerGoga și MegaCortex, iar ulterior că ar fi dezvoltat și administrat serviciul ransomware as a service Nefilim pentru care ar fi încasat 20% din răscumpărările plătite de victime.

Fiind considerat un pericol la adresa securității naționale și aducând poate cele mai mari prejudicii cauzate de ransomware până acum, autoritățile din Statele Unite oferă o recompensă de 11 milioane de dolari pentru prinderea acestuia. Artem Stryzhak, partnerul acestuia, tot de origine ucraineană, a fost extrădat din Franța în Statele Unite în luna mai a acestui an, iar acum este judecat pentru atacuri informatice cu consecințe deosebit de grave și riscă să rămână în spatele gratiilor pe o perioadă de cel puțin cinci ani.

Via Tom’s Hardware