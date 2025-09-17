Rezultate sondaj: La ce platforme de streaming video sunteți abonați?

A sosit momentul să vedem rezultatele de la tradiționalul nostru sondaj de marți.

Surprinzător, 40% dintre cei care au răspuns au ales varianta Niciuna, prin urmare nu sunt abonați la niciun serviciu de streaming video. Locurile de pe podium sunt împărțite de Disney+ și Netflix, ambele cu 11%, la o diferență minimă de voturi. Iar aici vine marea mea mirare – mă așteptam ca Netflix să fie pe primul loc de departe.

Pe următoarea poziție vine HBO Max (fostul HBO GO sau MAX), dar am mari dubii că sunt mulți utilizatori care plătesc efectiv printre cei 10% care l-au ales, pentru că vine la pachet cu diverse promoții sau abonamente de internet, cablu TV sau telefonie mobilă. De fapt, asta ar putea justifica și poziția Disney+, dacă e să fim sinceri!

9% dintre voi au ales DIGI TV (fostul DIGI Online), iar asta e destul de ciudat, pentru că operatorul local are mulți abonați la diverse servicii, iar toți primesc gratis acces în aplicație. Posibil ca lumea să nu știe, sau să nu îl folosească.

SkyShowtime a adunat 8% din voturi, dar aici aș băga mâna în foc că majoritatea covârșitoare vine de la lansarea locală, când au primit 50% discount pe viață. 🙂 Cu 5%, deci cam la jumătate, vine Amazon Prime Video, un serviciu popular în SUA și Germania, dar mai puțin prezent pe piața locală.

OrangeTV Go și VOYO au adunat fiecare 2%, dublu față de VodafoneTV. Aici e un mare eșec pentru Trustul PRO, cei care au achiziționat exclusiv pentru platforma lor online Premier League. Cei de la AntennaPlay intră la categoria și alții, cu doar un procent. Perdantul major e PrimaPlay, cealaltă platformă locală, care nu are niciun vot, la fel ca France.tv, MUBI și Pluto TV.

Între prima serie și aceasta se poziționează Arte.tv, Apple TV+, FilmBox+ și MEGOGO, cu câteva voturi, dar nu multe pentru a aduna procente relevante.

La nivel global, peisajul serviciilor de streaming arată diferit față de preferințele locale. Conform datelor din 2025, Netflix domină piața cu aproximativ 23% din cota globală, urmat de Amazon Prime Video cu 16%, Disney+ cu 13%, și HBO MAX cu 8%. Platforme precum Apple TV+, Hulu, și Paramount+ dețin cote mai mici, dar în creștere.

În acest context, preferințele locale pot fi influențate de oferte promoționale, parteneriate cu operatori telecom și gradul de localizare al conținutului.