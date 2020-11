Cerere peste asteptari pentru iPhone 12 Pro si 12 Pro Max

Ca in fiecare an Apple intra in faliment iar vanzarile sunt din ce in ce mai mici. Glumesc, evident ca nu este asa, dar in fiecare an toata lumea spune asta. Si totusi, cerea pentru iPhone 12 Pro si Pro Max este foarte mare.

Nu doar cele doua telefoane se vand foarte bine ci si tabletele. iPad Air este ceruta si ea peste asteptarile analistilor de la Apple si vanzarile vor creste inclusiv in 2021.

Ce nu se vinde prea bine este iPhone 12 Mini si 12 simplu. Conform analistului Mink Chi Kuo, aceste doua modele sunt prea putin cerute fata de asteptarile companiei.

De asemenea, accesoriile precum castile AirPods sunt foarte putin cautate, la fel si pentru cabluri sau incarcatoare. Apple credea ca noile modele de iPhone vor genera vanzari de accesorii, insa nu pare sa fie asa. Drept dovada ca lumea are deja acasa cel putin un incarcator si un cablu.