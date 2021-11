Studiu DELL: Sfârșitul parolelor așa cum le știm

Imaginați-vă că suntem în 2050 și că o clasă de elevi se află într-o excursie la muzeul local. Un elev își întreabă profesorul „Ce este aceasta?” – arătând o combinație ciudată de litere, simboluri și numere. „Aceasta este o parolă”, spune profesorul. „Părinții tăi le foloseau pentru a-și accesa dispozitivele și aplicațiile. De atunci au dispărut”.

Parolele au dispărut? Cum am ajuns în acest stadiu? Răspunsul este simplu: prin biometrie și certificate digitale.

Provocarea cu parolele

Să nu ne grăbim prea mult totuși. Haideți să ne întoarcem în 2021.

Prea multe parole sunt o pacoste, ca să nu mai vorbim de crearea și memorarea unor parole puternice care respectă cerințe specifice. Potrivit Dell Technologies Biometric Usage Study, crearea, reamintirea și schimbarea regulată a parolelor sunt considerate acțiuni neplăcute pentru 62% dintre lucrătorii din SUA . În plus, studiul Dell Technologies Brain on Tech a indicat că, atunci când utilizatorilor din întreaga lume li s-a prezentat o parolă lungă și dificilă pentru a accesa un computer sub presiunea timpului, stresul lor a crescut cu 31% în cinci secunde și a continuat să crească chiar și după ce utilizatorii s-au conectat cu succes.

Aceste rezultate întăresc ideea că, pentru cei mai mulți dintre noi, o bună igienă a parolelor nu este o prioritate; este, în schimb, o pacoste. Fie că refolosiți aceeași parolă în mod repetat, fie că folosiți parole slabe sau le scrieți pe un bilețel, mulți dintre noi fac exact ceea ce ni s-a spus să nu facem. Pentru a spori securitatea, organizațiile solicită de obicei angajaților să actualizeze parolele în mod regulat și să respecte cerințele minime pentru a crea parole puternice. Cu toate acestea, acest lucru nu îi împiedică pe angajați să aibă comportamente care compromit securitatea din motive de comoditate.

Îngrijorător este faptul că aceste comportamente nu sunt rezervate doar adulților. Un studiu recent realizat de NIST în rândul elevilor americani din clasele a treia până la a 12-a a identificat comportamentul și cunoștințele despre parole. Astfel, elevii din clasele primare învață și înțeleg cele mai bune practici în materie de parole, dar totuși dau dovadă de un comportament slab atunci când vine vorba de executarea acestor bune practici. Odată ce copiii intră în adolescență, studiul a relevat că mulți încep să împărtășească parolele pentru a construi prietenii și relații de încredere.

Așadar, dacă majoritatea oamenilor înțeleg importanța unei bune igiene a parolelor, dar nimeni nu se simte obligat să o practice, spre ce ne îndreptăm?

Introduceți biometria

Ideea de a utiliza date biometrice pentru a identifica o persoană este veche de secole. Există dovezi că amprentele digitale au fost folosite ca semn distinctiv al unei persoane încă din anul 500 î.Hr. Cu toate acestea, abia la începutul anilor 2000 această tehnologie a început să fie integrată cu adevărat în dispozitivele utilizatorilor finali. Astăzi, majoritatea oamenilor sunt familiarizați cu utilizarea biometriei pentru a-și debloca dispozitivele și aplicațiile. Ceea ce părea o noutate cu doar câțiva ani în urmă, când am văzut pentru prima dată oameni care pur și simplu își priveau smartphone-urile pentru a le debloca, a devenit ceva obișnuit.

Pe măsură ce biometria continuă să câștige popularitate ca formă comodă și sigură de recunoaștere automată a utilizatorului, parola tradițională va deveni mult mai puțin atractivă atât pentru consumatori, cât și pentru organizații. În plus, biometria continuă să se dezvolte pe baza unei tehnologii mai evoluate a senzorilor și datorită folosirii algoritmilor AI. Rezultatul constă într-o experiență mai bună pentru utilizator și într-o îmbunătățire, în același timp, a modelului de securitate.

Funcțiile avansate de securitate a dispozitivelor, cum ar fi cititoarele de amprente și recunoașterea facială, sunt acum larg disponibile pe laptopurile business și sunt utilizate ca parte a unei soluții de autentificare cu mai mulți factori, oferind utilizatorilor modalități mai sigure de acces la dispozitivele, aplicațiile și datele lor decât parolele ușor de compromis.

Dar poate vă întrebați de ce este mai sigură utilizarea biometriei decât a parolelor? Parolele sunt un șir de caractere care sunt validate de un site web sau de un serviciu pentru a permite accesul unui utilizator. Parolele puternice sunt concepute pentru a fi greu de ghicit sau de reprodus, dar chiar și cele mai complexe parole pot fi furate sau compromise. Pentru a securiza identitățile utilizatorilor, utilizarea autentificării cu mai mulți factori este din ce în ce mai necesară pentru accesul utilizatorilor. Datele biometrice joacă un rol esențial în autentificarea cu mai mulți factori, fiind cel mai dificil de reprodus dintre cei trei factori de autentificare posibili, care sunt: ceva ce știți (parola/PIN), ceva ce aveți (dispozitivul sau simbolul de securitate) și ceva ce sunteți (amprenta digitală sau fața). Conectarea autentificării la o potrivire biometrică a unui utilizator creează cel mai dificil scenariu de duplicat pentru un infractor cibernetic. Odată ce autentificarea locală este efectuată, un certificat digital securizat este eliberat către site-ul web sau serviciul pentru autorizarea utilizatorului.

Având în vedere disponibilitatea angajaților de a utiliza funcțiile de securitate biometrică pe PC-uri, există o oportunitate reală ca adoptarea biometriei să continue să crească, în special pe măsură ce generația Z intră în câmpul muncii. Acești nativi digitali sunt obișnuiți cu utilizarea cititoarelor de amprente sau cu recunoașterea facială pe smartphone-urile lor și probabil că nu s-ar gândi de două ori înainte de a utiliza aceeași tehnologie pe PC-urile și alte dispozitive. Este timpul ca organizațiile să reevalueze modul în care gestionează securitatea dispozitivelor angajaților și să ia în considerare încorporarea biometriei pentru următorul ciclu de reînnoire a PC-urilor.

Până atunci

Mai avem încă un drum de parcurs până când parolele vor fi depășite și vor deveni exponate de muzeu, dar, pe măsură ce tehnologia biometrică devine mai sofisticată și mai larg adoptată, este doar o chestiune de timp până când vom putea uita cu plăcere parolele complicate fără a compromite securitatea. Între timp, există modalități simple prin care fiecare dintre noi poate să adopte sloganul „#BeCyberSmart” și să își păstreze datele în siguranță fără ca parolele să ne ridice nivelul de stres:

Folosiți un manager de parole pentru a crea parole puternice și păstrați-le într-un loc sigur

Folosiți autentificarea multi-factor, precum și certificatele digitale pentru verificarea identității și comunicarea securizată

Tehnologia va deveni din ce în ce mai integrată în viața noastră de zi cu zi. Pe măsură ce privim spre un viitor fără parole, depinde de fiecare dintre noi să ne facem partea noastră din sarcina #BeCyberSmart.