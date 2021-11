Ce produse ofera eMAG de Black Friday in 2021 si in cat timp va livra comenzile

Black Friday in Romania inseamna doar eMAG, restul magazinelor mimand o forma proasta a acestui eveniment in speranta ca vor vinde mai mult. eMAG a anuntat deja ce si cate produse vor fi in oferta de anul acesta. Lista o gasiti in articol.

Black Friday nu este toata luna asta cum se lauda Altex. Black Friday va fi doar in data de 12 noiembrie, vineri dimineata. Dupa cum stiti, eMAG da startul in fiecare an si multe alte magazine vor face acelasi lucru. Restul, care incep deja Black Friday de pe acum sau vin cu oferte „mai devreme” sunt doar tentative de a denigra marele eveniment. O sa vedeti ca si aceste magazine care au in acest moment BF vor avea reduceri si pe data de 12 noiembrie in acelasi timp cu eMAG. Din nou. Haha!

Dar sa-i lasam pe restul. Sa ne ocupam de eMAG, cel mai mare magazin online din Romania si, desi multi nu sunt de acord, ramane in continuare magazinul cu cele mai bune reduceri de BF, cel mai serios cand vine vorba de retururi sau livrari.

Cele mai populare produse

75.000 de televizoare

130.000 de smartphone-uri și gadget-uri

30.000 laptopuri

35.000 frigidere și mașini de spălat

250.000 de electrocasnice mici

500.000 de produse fashion

300.000 de parfumuri și cosmetice

600.000 de jocuri și jucării

600.000 de articole pentru casă și grădină

150.000 de articole pentru sport și echipament sportiv

40 de tone de cafea

100.000 de sticle de băuturi alcoolice

150.000 de produse și echipamente medicale

1 milion de scutece

Produse speciale

Peste 47.000 de nopți de cazare în România și în afara țării

Peste 80.000 de litri de combustibil

Peste 5.000 de vouchere pentru bilete de avion, reduse cu 50%

Peste 27.000 de kilograme de carne de porc

Singura sticlă din România de Single Malt Talisker veche de 41 de ani la prețul de 13.999 de lei

Pachet de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preț de 4.999 de lei

Autorulote pentru noi experiențe

Închirieri rulote, mașini, servicii taxi și car sharing

Abonamente de telefonie

Servicii medicale

Monede și lingouri de aur

Ceasuri și bijuterii de lux

Cursuri și experiențe inedite

eMAG a investit 4.5 milioane de euro in tehnologie, iar clientii au peste 4.5 milioane de produse la oferta, oferite atat de eMAG cat si de sellerii autorizati din Marketplace.

eMAG promite sa livreze toate comenzile de BF pana pe 26 noiembrie. A suplimentat numarul de angajati cu 600 de oameni la depozite si in zona de customer care. Comenzile vor fi livrate la cele peste 2000 de easybox-uri din toata tara, dar si din cele 21 de showroom-uri.

Clientii Genius au transport gratuit si vor fi notificati cand va incepe evenimentul.