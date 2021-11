Peco Online – aplicatia gratuita care iti arata in timp real pretul carburantului

Folosesc de doi ani aplicatia Peco Online. Vad toate benzinariile din oras, pretul acestora, tipul de carburant si aleg unde alimentez in functie de pret. Este super utila ca sa nu mai intrebati in stanga si in dreapta unde este cel mai ieftin carburant.

Alicatia o gasiti si pe Android si pe iOS. Peco Online, cautati asa in magazin si o gasiti.

E super simpla. Bagi orasul, selectezi tipul de carburant si gata, ai o lista cu toate benzinariile aranjate dupa pret crescator. Si asa iti alegi de unde sa alimentezi. Poti selecta sa-ti apara mai multe benzinarii sau nu in functie de preferintele tale.

Poti vedea promotiile active din anumite benzinarii, istoricul de pret si poti sa-ti verifici si rovinieta. Este o aplicatie simpla, o recomand, nu sunt multe de spus despre ea si am considerat ca este utila si pentru voi.