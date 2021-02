Acer Swift 5 2021 – laptop usor, subtire si cu suprafata antibacteriana

Seria Swift de la Acer a reprezentant inca de la inceputuri o alternativa foarte buna pentru cei care isi doresc un laptop subtire, performant, usor de transportat si suficient de puternic pentru task-uri zilnice. Switf 5 2021 vine cu ceva in plus si este un laptop peste asteptari.

V-am prezentat multe Swift-uri. Atat de multe ca nu mai am cuvinte sa va prezint unul nou. In esenta este la fel ca cel vechi. A pastrat design-ul de buna calitate si constructia de top, insa culorile sunt un pic schimbate. Avem o tastatura cu o alta iluminare, o constructie mai solida dar a ramas in continuare la fel de usor.

Vine echipat cu noi procesoare din seria Intel, autonomia a crescut, iar in versiunea ajunsa la mine are o suprafata antibacteriana. Este clar de ce, nu? Ce inseamna asta? Inseamna ca sticla ecranului, Corning Gorilla Glass, face parte dintr-o serie proprie denumita Antimicrobial Corning Gorilla Glass 4. Deci sticla care protejeaza ecranul nu doar ca este rezistenta, dar nici nu retine microbii.

In rest, Swift 5 este in continuare un concurent serios pentru alte laptop-uri din categoria sa, insa nu am testat si alte modele similare ca sa pot face o comparatie. Pot doar sa vi-l prezint pe acesta si voi decideti daca va este de folos sau nu.

Ieftin nu este, in ciuda specificatiilor care il fac sa para un laptop modest. Dar platesti pentru design, materialele folosite incat laptop-ul sa fie foarte usor, autonomie, eleganta si intr-un final portabilitate.

O sa-mi ziceti ca orice laptop este portabil. Corect. Dar nu orice laptop este la fel de usor de transportat intr-un ghiozdan sau o geanta de umar. Cu cat este mai usor si mai subtire cu atat este mai usor de transportat.

Ce poti face cu Swift 5? In general nu prea multe. Nu este un laptop de gaming si nici un laptop pentru editari foto/video. Este un laptop simplu care mizeaza pe aspectele mentionate mai sus. Este pentru office, pentru oamenii care isi doresc un laptop mai elegant pe birou.

Poti sa lucrezi fara probleme cu el atata timp cand munca ta nu implica programe care sa consume multe resurse. Spre exemplu, daca lucrezi in publicitate sau contabilitate atunci este perfect.

Este rapid, nu degeaba are un procesor de ultima generatie si un SSD M.2 care te ajuta sa pornesti laptop-ul in cateva secunde.

Autonomia este un mare avantaj pentru Swift 5. Poti lucra folosind bateria pret de 6 ore fara intrerupere si fara sa faci rabat de la putere. Stiu telefoane cu autonomii mai slabe….

Are senzor de amprenta, tehnologie DTS pentru difuzoare, iar tastatura este foarte silentioasa si foarte comoda la scris. Cursa este mica dar ai feedback si se simte oarecum placut.

Difuzoarele sunt premium si se aud excelent, iar ecranul ofera o paleta de culori fantastica si o luminozitate bogata. Desi specificatiile tehnice (procesor, RAM, SSD) nu par sa fie cele mai bune, daca stam sa le analizam o sa vedem ca ele sunt de top. Avem SSD M2 in loc de SATA, memoria RAM este rapida, procesorul este de ultima generatie, iar ecranul, difuzoarele si bateria sunt si ele alta clasa.

Nu trebuie sa ne raportam strict la niste date tehnice. Trebuie sa si intelegem si sa le punem in balanta cu pretul. Swift 5 este un laptop bun ce include componente moderne si performante, dar si un design demn de 2021.

Fix in configuratia asta nu l-am gasit, dar la eMAG gasiti asa: