Synology s-a răzgândit și va permite utilizarea de hard disk-uri de la alți producători pe NAS-urile sale

În urmă cu câteva luni, Synology a luat decizia să nu mai permită utilizarea de hard disk-uri de la alți producători pe noua sa generație de NAS-uri, ci doar modele „certificate”, distribuite sub brand propriu. Decizia a fost aspru criticată de utilizatorii, iar foarte mulți, în loc să achiziționeze HDD-uri Synology, care sunt considerabil mai scumpe decât cele Western Digital, Seagate sau Toshiba, au ales să migreze spre modele de NAS-uri de la alți producători. Deși nu recunoaște oficial acest lucru, Synology a subestimat impactul deciziei și faptul că o bună parte din clienți sunt utilizatori casnici, sensibili la restricții și scumpiri.

Prin urmare, odată cu introducerea versiunii 7.3 a sistemului de operare DiskStation Manager, NAS-urile Synology, inclusiv cele din noua generație, nu vor mai avea niciun fel de restricție în ceea ce privește hard disk-urile. Utilizatorii vor putea instala orice model de HDD, precum și SSD-uri în format 2.5″, însă, cu toate acestea, producătorul recomandă în continuare utilizarea de HDD-uri Synology pentru „stabilitate și siguranță”. De asemenea, compania a anunțat că va relua procedurile de certificare pentru hard disk-urile altor producători, însă, din păcate, va menține restricțiile pentru unitățile NVMe. Prin urmare, doar SSD-urile NVMe de la Synology, care la rândul lor sunt extrem de scumpe, vor putea fi utilizate pentru stocare, în timp ce restul modelelor vor funcționa doar pentru caching.

În ceea ce privește restul îmbunătățirilor aduse de noua versiune DSM 7.3, utilizatorii de NAS-uri Synology vor beneficia de performanță crescută, securitate sporită, de mai multă flexibilitate, dar și de noi funcționalități AI. Schimbările nu sunt majore, iar cel mai important lucru rămâne eliminarea restricțiilor pentru HDD-uri.