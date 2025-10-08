Arena IT

UFS 5.0 va aduce stocare mult mai rapidă pe smartphone-uri

Smartphone-urile, în mod deosebit cele cu Android, au stocare flash mult mai lentă decât ceea ce găsim în SSD-urile moderne, iar din această cauză performanța poate avea de suferit. UFS 5.0 își propune să rezolve această problemă și să dubleze vitezele de transfer ale UFS 4.0 și UFS 4.1. Deși standardul este încă nefinalizat, acesta va aduce viteze de până la 10.8 GB/s, precum și o creștere a eficienței energetice, respectiv o îmbunătățire a capabilităților AI pe smartphone-uri.

Totodată, UFS 5.0 va integra și noi mecanisme de stabilizare a semnalului între SoC și memoriile flash, asigurând astfel o integritate superioară a datelor, dar și fiabilitate crescută. JEDEC, autoritatea responsabilă cu standardizarea UFS, nu a dezvăluit încă data la care noul standard va fi disponibil comercial, însă, în baza lansărilor de până acum, putem deduce că UFS 5.0 va începe să fie integrat pe smartphone-uri undeva în următorul an.

Via GSMArena

