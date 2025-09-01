MARVO Magma M40 – tastatură magnetică de 8000 Hz la 360 RON

MARVO a lansat în septembrie 2025 noua tastatură mecanică Magma M40, un model care promite performanțe premium la un preț accesibil. Este prima tastatură a brandului echipată cu switch-uri magnetice Outemu Pink, liniare și pre-lubrifiate, cu durată de viață de până la 100 milioane de apăsări. Tehnologia Hall Effect permite reglarea punctului de activare între 0,1 și 3,3 mm, pentru fiecare tastă sau în grupuri, direct din software-ul online.

Magma M40 aduce funcții avansate precum Rapid Trigger și Snap Tap, cu un timp de răspuns de doar 0,2 ms și rată de sondare de 8000 Hz. Tastatura are format compact 65% cu 67 de taste, keycaps din PBT realizate prin double-shot injection și un design non-floating. Interiorul este izolat fonic cu mai multe straturi de spume, pentru un sunet redus și confort sporit.

Pe partea de personalizare, oferă iluminare RGB completă (19 moduri), macro-uri și profiluri, configurabile prin software online fără instalare. Este compatibilă cu Windows, macOS, iOS și Android, iar conectarea se face prin cablu USB-C împletit de 1,8 m.

MARVO Magma M40 va fi disponibilă din septembrie 2025 la un preț recomandat de 360 RON, urmând ca în unele regiuni, precum Marea Britanie, să ajungă abia din octombrie.