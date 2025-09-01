Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Opinie nepopulară: Rovinieta la kilometru e o idee corectă, dar România nu e Austria și nici măcar Croația
Opinia nepopulară din weekend: mi-am făcut abonament la VOYO și sunt… mulțumit
Cum am ajuns să folosesc vara asta aproape exclusiv Salt Bank – cu cashback, lounge VIP și mai mult!
Tot ce trebuie să știți despre: cum Janet Jackson a a distrus laptopuri timp de un deceniu
Sondajul de marți: Veți amânna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

MARVO Magma M40 – tastatură magnetică de 8000 Hz la 360 RON

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

MARVO a lansat în septembrie 2025 noua tastatură mecanică Magma M40, un model care promite performanțe premium la un preț accesibil. Este prima tastatură a brandului echipată cu switch-uri magnetice Outemu Pink, liniare și pre-lubrifiate, cu durată de viață de până la 100 milioane de apăsări. Tehnologia Hall Effect permite reglarea punctului de activare între 0,1 și 3,3 mm, pentru fiecare tastă sau în grupuri, direct din software-ul online.

Magma M40 aduce funcții avansate precum Rapid Trigger și Snap Tap, cu un timp de răspuns de doar 0,2 ms și rată de sondare de 8000 Hz. Tastatura are format compact 65% cu 67 de taste, keycaps din PBT realizate prin double-shot injection și un design non-floating. Interiorul este izolat fonic cu mai multe straturi de spume, pentru un sunet redus și confort sporit.

Pe partea de personalizare, oferă iluminare RGB completă (19 moduri), macro-uri și profiluri, configurabile prin software online fără instalare. Este compatibilă cu Windows, macOS, iOS și Android, iar conectarea se face prin cablu USB-C împletit de 1,8 m.

MARVO Magma M40 va fi disponibilă din septembrie 2025 la un preț recomandat de 360 RON, urmând ca în unele regiuni, precum Marea Britanie, să ajungă abia din octombrie.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.