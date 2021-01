Tenda MW12 – o solutie foarte puternica de mesh pentru casa ta

Tenda MW12 este o solutie de tip mesh pentru casele mari si ofera o acoperire Wi-Fi foarte buna. In randurile urmatoare o sa va prezint acest sistem.

V-am prezentat in ultimii 2-3 ani tot felul de sisteme mesh. Sigur ati inteles ce sunt si ce fac. Doar ca in timp au aparut modele mai bune, mai ieftine, mai scumpe, de toate felurile. MW12 este un sistem mediu ca pret si care ofera o experienta foarte buna. Indiferent ca esti gamer sau vrei doar o acoperire bune, MW12 le face pe toate.

Tenda MW12 in varianta ajunsa la mine contine 2 cuburi si costa la eMAG 1199 lei. Este disponibil si intr-o varianta cu 3 cuburi, dar partea buna este ca poate fi utilizat cu orice alt cub Tenda Nova. Practic daca tu ai un MW12 poti conecta alte cuburi, de exemplu MW5S, si sa extinzi reteaua. Ceea ce este foarte tare caci pe tine te intereseaza doar baza.

Poti folosi baza de MW12, care este foarte puternica, iar dupa sa extinzi reteaua folosinsd cuburi mai ieftine. MW12 promite o acoperire de 500 metri patrati, este AC2100 tri-band si cu porturi Gigabit. Procesorul este un dual core la 900MHz, are 256MB memorie si face fata la orice fel de activitate.

Am folosit 2 cuburi de MW12 la mine acasa si totul a decurs normal. Nici o diferenta fata de alte routere, nici un fel de lag in jocurile online, absolut totul a mers normal. Am avut semnal in toata casa inclusiv prin cele mai indepartate camere. Amplasate corect in casa, am facut o retea Wi-Fi care ajungea si la vecini prin niste pereti grosi de beton.

Tenda a excelat tot timpul la puterea semnalului Wi-Fi. Dintre toti producatorii mi se pare ca stau cel mai bine pe acoperire si stabilitate. Nu le fac reclama gratis dar asta am observat din tot ce am testat eu pana acum.

Suporta pana la 100 de dispozitive conectate simultan pe wireless, are MU-MIMO, iar in casa nu simti cand folosesti benzile de 2.4GHz sau 5GHz. Nu simti in sensul ca am ales sa am o singura retea vizibila, iar trecerea de la 2.4GHz la 5GHz se face automat in functie de dispozitiv. Nici nu simti cand se intampla asta.

Am avut conectate la MW12 2 televizoare, un laptop, 4 telefoane. Pana la limita de 100 de dispozitive mai e mult, deci nu cred ca se pune problema de a nu functiona corect intr-un apartament, intr-o casa la curte sau chiar si intr-un mediu office cu 10-15-20 de angajati.

Ce am apreciat cel mai mult la acest model este conectivitatea. Stiti ca m-am plans in trecut de lipsa porturilor si cumva este de inteles. Dar! Daca pana acum primeai doar un port LAN si un port WAN, MW12 ofera 3 porturi in total: 1x LAN/WAN si 2x LAN. Asta inseamna ca in portul WAN o sa bagi cablul de internet principal si prin cele 2 LAN-uri poti conecta orice: un laptop, un televizor, un calculator, orice. In sfarsit!

Cat despre configurare nimic nou sub soare. Daca ai mai avut un Tenda pana acum procedura este identica. Descarci aplicati Tenda, configurezi router-ul din telefon si cam asta este tot. Aplicatia iti ofera acces la toate setarile router-ului intr-un mod simplu si elegant. O sa las cateva capturi din aplicatie.

Merita un MW12? Da, merita daca vrei cea mai buna experienta. Merita daca esti un utilizator hardcore care are nevoie de ultimul strop de performanta. Altfel, ai putea alege un MW5S, MW6 daca esti un utilizator simplu. Dar MW12 este diferit prin puterea de procesoare, prin acoperirea mai buna si mai stabila a semnalului Wi-Fi.