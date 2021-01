Philips lanseaza noua generatie de televizoare

Philips a lansat ieri noua generatie de televizoare si de casti wireless dedicate sportivilor. Atat castile cat si televizoarele vin cu imbunatatiri hardware si vor fi disponibile la preturi foarte bune.

Noile televizoare vor veni in diagonale foarte mari, Philips dorind sa ofere pentru 2021 diagonale mare. De asemenea, vom vedea si modele mini LED dar si a 5-a generatie a procesorului P5.

Noile televizoare vin cu functii si tehnologii de top fara sa faca rabat de la calitate. De exemplu, noile televizoare OLED primesc functia anti burn-in conceputa pentru a proteja in mod specific ecranele OLED. Solutia anti burn-in utilizeaza o functie avansata de detectare a logo-ului pentru a detecta cu precizie continutul static si a reduce treptat intensitatea luminii sale locale pentru a evita arderea.

Aceasta functie este disponibila pe OLED 806/865. Aceleasi modele vin si cu un design subtire, fara rama si cu cadru metalic exterior, dar si cu tehnologie Ambilight, HDR10+, HLG.

Noile modele adopta si portul HDMI 2.1 care include e-Arc, VRR pentru 4K de la 40Hz la 120Hz la o lățime de bandă impresionantă, mare de 48Gbps (444,12 biți) FreeSync Premium Pro și modul Auto Game sunt adăugate la modul Auto-Latency Low găsit pe televizoarele din 2020.

Noile modele vin si cu un sistem audio avansat 2.1 cu o putere de 50W, woofer montat in spate si cu trei inele si 4 difuzoare pasive pentru bass profund.

Modelul cu adevarat interesant este Philips 9636, primul mini-LED al companiei ce va fi disponibil din vara in dimensiuni de 65 si 75 inch. Este un panou VA ce poate atinge o luminozitate de 2000 de niti, acopera 95% din spectrul de culoare DCI-P3 si beneficiaza de toate tehnologiile mentionate anterior.

În plus, față de compatibilitatea HLG, HDR10 și HDR10+, 9636 acceptă și HDR10 + Adaptiv care combină metadatele dinamice HDR10+ cu informațiile de lumină ambientală în timp real pentru a permite optimizarea automată a nivelurilor de luminozitate a mediului de vizionare pe bază de scenă.

Acest model vine cu sistem audio 3.1.2 Bowers and Wilkins cu Dolby Atmos Elevation si tehnologie Tweeter On Top. Sistemul audio are si rol de suport, dar televizorul se poate monta si pe perete.

Mini-LED cu tehnologia local dimming pe 1024 zone si putere maximă de lumină de 1500 Nits

Philips TV’s Micro Dimming Pro

Panou VA de înaltă calitate, cu unghi larg de vizualizare și o gamă largă de culori de 95% DCI-P3

AI îmbunătățit adaugă o nouă categorie de detectare automata a filmelor și senzor de lumină ambientală.

HDMI 2.1 include e-Arc, VRR pentru 4K de la 40Hz la 120Hz la o lățime de bandă impresionantă, mare de 48Gbps (444, 12 biți) FreeSync Premium Pro și modul Auto Game sunt adăugate la modul Auto-Latency Low găsit pe televizoarele din 2020

HDR10+ Adaptiv Sistem de sunet 2.1 de înaltă calitate cu o putere de 50W cu woofer montat în spate cu tehnologie brevetată cu trei inele și patru difuzoare pasive pentru bass profund.

Ambilight pe patru laturi pentru o imersiune totală a vizionării

DTS Play-Fi pentru sunet multi-room de înaltă rezoluție

Design super subțire include cadru inferior îngust din metal periat

Picioare metalice în formă de lamă

Android TV 10 cu asistent Google încorporat, compatibil cu Alexa și telecomandă cu buton ‘push to talk’

Gama de televizoare Premium DLED Philips 9206 de 100Hz – disponibila din Q2 2021 in variante de 55 si 65 inch

Panou VA de înaltă calitate de 100Hz cu un unghi larg de vizualizare

Iluminare Direct dimmable LED cu sistemul Philips Micro Dimming Pro al televizorului pentru a asigura un contrast superb

Procesor-ul puternic P5

HDMI 2.1 include e-Arc, VRR pentru 4K de la 40Hz la 120Hz la o lățime de bandă impresionantă, mare de 48Gbps (444, 12 biți) FreeSync Premium Pro și modul Auto Game sunt adăugate la modul Auto-Latency Low găsit pe televizoarele din 2020

Sistem de sunet 2.1 de înaltă calitate cu o putere de 50W si cu woofer montat în spate ce beneficiază de tehnologia brevetată cu trei inele și patru difuzoare pasive pentru bass profund

DTS Play-Fi pentru sunet multi-room de înaltă rezoluție

Ambilight pe patru laturi pentru o imersiune totală a vizionării

Android TV 10 cu asistent Google încorporat, compatibil cu Alexa și telecomandă cu buton ‘push to talk’

Design-ul super subțire include cadru inferior din metal îngust periat

Picioare metalice cu un design minimalist în două tonuri

Gama DLED Philips 8536 Performance Series – disponibilă în Q2 în dimensiuni de 43”, 50”, 58” 65”, 70” și 75”.