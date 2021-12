Tesla a lansat ATV-ul Cyberquad

Tesla a lansat primul sau ATV electric denumit Cyberquad. Derivat din Cybertruck, acest ATV electric poate fi folosit inclusiv de copii.

Costa 1900 de dolari, prinde o viteza maxima de 16km/h si are o autonomie declarata in ore de functie, 5 mai exact, care variaza in functie de conditiile de utilizare si inclusiv greutatea soferului.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021