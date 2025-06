Tesla Model Y 2025 (juniper) review: o masina cu totul noua [video]

Am avut masina la dispozitie timp de un weekend, multumita celor de la Tesla Center Timisoara, asa ca am testat-o cum am putut eu mai bine. Am putut sa fac comparatie si cu Y-ul meu, care e varianta anterioara si iata ce a iesit, intr-un format video.

Eu chiar recomand sa vedeti materialul video, ca am atins multe detalii, insa daca n-aveti timp concluzia e simpla: desi noul Y seamana pe alocuri cu vechiul Y, e o masina aproape cu totul noua. Fiecare detaliu este imbunatatit, absolut fiecare detaliu. Ma astept sa devina din nou cea mai vanduta masina din lume.

