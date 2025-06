Iata cum arata noul Tesla Center Timisoara [video]

Am fost sa vizitez noul Tesla Center Timisoara si am facut un video despre asta. Un showroom super fain organizat, simplist dar modern. In curand se deschide si service-ul.

Cei de la Tesla chiar au facut o treaba foarte buna la noul Tesla Center. De acum se vor putea face livrari acolo, in curand si service, si se pot testa masini. Pe langa cele cateva locuri din tara unde poti testa o Tesla doar cu telefonul, prin serviciul self-testdrive.

Nu uita, daca folosesti linkul nostru de recomandare primesti acum 1000 km gratuiti de incarcare la comanda unui Model 3 sau Model Y.